Прогрелся и остался без детей? Зачем спермограмма любителям сауны

Минздрав рекомендовал отправлять мужчин, любящих сауны и бани, на дополнительное обследование и консультацию к врачу-урологу. 360.ru разбирался, для чего это нужно.

Речь идет об ответах в анкете, которую заполняет мужчина при исследовании репродуктивного здоровья. Также на дополнительную спермограмму отправляют, если в анамнезе были простатит, сахарный диабет или инфекции, передающиеся половым путем.

Дополнительные исследования при этом бесплатны, поскольку их покрывает полис ОМС.

Врачи разошлись в оценке необходимости этой процедуры.

«Злоупотребление баней, сауной, высокими температурами приведет к снижению показателей спермограммы. В первую очередь будет страдать подвижность сперматозоидов», — рассказала 360.ru репродуктолог клинического госпиталя «Мать и дитя» Мария Милютина.

Уролог Вячеслав Гладышев в интервью RTVI заявил, что эта мера оправдана. Сегодня в России становится все больше бесплодных мужчин. Особенно важно сдавать спермограмму с 20 до 45 лет.

А вот член СПЧ, эндокринолог Ольга Демичева назвала такую меру избыточной. По ее словам, достаточно просто предупреждать мужчин, что после прогревания в бане зачать ребенка будет сложнее.

