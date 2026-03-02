Репродуктолог Гайворонская перечислила анализы, которые необходимо сдать при планировании беременности

При планировании беременности будущим родителям стоит пройти медицинское обследование, чтобы оценить репродуктивное здоровье и снизить возможные риски. Об этом «Известиям» рассказала врач-репродуктолог, заместитель директора по научно-методической работе «Клиники репродуктивной медицины +1» Оксана Гайворонская.

По словам эксперта, особенно важно обследование для людей старше 30 лет, так как с возрастом репродуктивные возможности снижаются. Однако даже молодым родителям не повредит сдать необходимые анализы.

В базовый перечень обследований для женщины входят клинический и биохимический анализы крови, проверка иммунитета к краснухе, оценка функции щитовидной железы, определение уровня гомоцистеина и витамина D. Также необходима консультация репродуктолога с проведением экспертного УЗИ органов малого таза на 10–15-й день цикла для оценки овариального резерва. Кроме того, выполняются мазки на инфекции и цитологическое исследование, особенно после 35 лет.

Врач-репродуктолог подчеркнула, что сдавать обширные гормональные панели «на всякий случай» при регулярном цикле и отсутствии жалоб нецелесообразно. Перечень может быть расширен только по конкретным показаниям, которые выявит врач.

Не менее важна подготовка будущего отца. Мужчине показана развернутая спермограмма с оценкой морфологии сперматозоидов и MAR-тестом. Перед исследованием рекомендуется исключить алкоголь, посещение бань и соблюдать половое воздержание в течение двух-трех дней.

Также оба партнера проходят обследование на ВИЧ, сифилис, гепатиты B и C, определяют группу крови и резус-фактор. Первое и главное, с чего стоит начать, — совместный визит к репродуктологу. Тогда будущие родители точно ничего не упустят и не потратят лишние деньги на ненужные анализы.