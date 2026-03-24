Терапевт Полякова рассказала о влиянии бани на репродуктивную функцию мужчины

Врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Полякова в беседе с RT рассказала, что если мужчина планирует стать отцом, ему стоит обратить внимание на факторы, которые могут снизить качество семенной жидкости. В таком случае рекомендуется пройти обследование и скорректировать образ жизни.

Врач отметила, что перегрев половых органов в бане или сауне может негативно сказаться на репродуктивной функции. Это происходит из-за ухудшения качества семенной жидкости и снижения числа сперматозоидов.

«Для выработки здоровых сперматозоидов температура должна быть на 2–6 градусов ниже нормальной температуры тела», — объяснила эксперт.

Полякова подчеркнула, что официальных норм по частоте посещения сауны или бани нет, но для профилактики лучше делать это не чаще раза в неделю. Во время посещения желательно выбирать нижние полки, где температура ниже, и проводить там не более 10–15 минут при температуре ниже 90 градусов. Также нужно делать охлаждающие перерывы, например, принимать душ комнатной температуры. Кратковременное погружение в холодную воду после бани или сауны, например, в купель, не считается вредным для сперматогенеза.

Перед сдачей спермограммы необходимо исключить посещение сауны или бани минимум на семь дней, заключила врач.