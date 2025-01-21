Доктор Мясников: снижение либидо говорит о нарушениях в работе организма

С возрастом изменения в организме неизбежны, и одной из тем, вызывающих беспокойство, является снижение либидо после 40 лет. Этот процесс довольно распространен и может вызывать стресс или недопонимание у многих людей. Заслуженный врач России Александр Мясников обсудил эту тему с корреспондентом Общественной Службы Новостей .

Мясников указал, что снижение либидо может служить первым признаком нарушений в работе организма. В таких ситуациях важно направить человека на здоровый образ жизни.

Другим фактором снижения либидо, по мнению доктора, являются добавки и медикаменты, которые принимают некоторые мужчины. Например, антидепрессанты или лекарства от гипертонии, включая диуретики и бета-блокаторы, оказывают воздействие на либидо и общую функциональность организма.

Ухудшить ситуацию могут вредные привычки, избыточный вес, недостаток физической активности и хронические заболевания. Ожирение, названное Мясниковым настоящим бедствием современности, влияет на показатели спермограммы. Если раньше норма составляла 70% активной спермы, то сейчас считается приемлемым показатель в 40%, а иногда и 20%.