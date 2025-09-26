В России зумеры стали чаще страдать бесплодием из-за вейпов

В России снизился средний возраст мужского приобретенного бесплодия. Теперь он составляет от 24 до 30 лет, сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на статистические данные исследования при участии специалистов Минздрава.

Зумеры оказались в группе риска из-за вейпов, стресса и малоподвижного образа жизни. В целом количество пациентов с такой проблемой за последние 20 лет увеличилось вдвое. Плохие показатели спермограммы на сегодняшний день у каждого пятого мужчины.

Специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью мужчин и директор НИИ урологии им. Н. А. Лопаткина Олег Аполихин отметил, что репродуктивное здоровье является индикатором общего здоровья человека.

«Причинами развития бесплодия как у мужчин, так и у женщин являются врожденные аномалии, заболевания эндокринной, иммунной систем, нарушение обмена веществ, инфекционно-воспалительные заболевания половых органов», — сказал он.

Ранее стало известно, что в России предложили создать мужские консультации. В них посетители смогут проверить состояние своего репродуктивного здоровья.