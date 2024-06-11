Сегодня 18:19 Скандал на фоне аутизма. Родители детей с особенностями хотят подать на врача в суд Профессор Генералов прокомментировал жалобы родителей своих пациентов 0 0 0 Фото: Ребенок на приеме у доктора / Global Look Press Эксклюзив

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Профессор Василий Генералов уверен, что аутизм излечим. Но родители маленького пациента недовольны лечением, от которого ребенку стало плохо, и собираются подать на врача в суд. Подробности выяснил 360.ru.

Скандал в московской клинике Родители из Тюмени собираются судиться с руководителем столичной сети частных клиник «ПланетаМед» профессором Василием Генераловым. Сибиряки привезли в Москву своего шестилетнего сына-аутиста, у которого возникли проблемы с питанием, написал Telegram-канал SHOT. Врач предложил капельницы, витамины, диеты и, если понадобится, пересадку стволовых клеток. Весь комплекс стоил 12 миллионов рублей в год. Решили начать с капельницы микамина. По словам матери мальчика, буквально через минуту сын стал задыхаться, ей пришлось самой отключить подачу лекарства. Затем вызвали скорую помощь. Приехавшие медики привели ребенка в чувство и объяснили, что дозировка препарата в капельнице была рассчитана на взрослого человека. Процедура обошлась в 120 тысяч рублей, но родителям вернули только 20 тысяч.

Интересно Для лечения аутизма предлагают множество лженаучных методик. Среди наиболее известных — лечение аутизма пересадкой стволовых клеток; метод Томатиса (стимуляция коры мозга звуком); биоакустическая коррекция (БАК); транскраниальная микрополяризация головного мозга (ТМГМ); транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС). Исследования по стандартам доказательной медицины не выявили эффективности ни у одного из этих способов лечения. Для лечения аутизма предлагают множество лженаучных методик. Среди наиболее известных — лечение аутизма пересадкой стволовых клеток; метод Томатиса (стимуляция коры мозга звуком); биоакустическая коррекция (БАК); транскраниальная микрополяризация головного мозга (ТМГМ); транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС). Исследования по стандартам доказательной медицины не выявили эффективности ни у одного из этих способов лечения.

Разные мнения пациентов Врачи скорой помощи говорят, что уже не раз прибывали на вызов в клинику «ПланетаМед», подчеркнула мать мальчика. В интернете нашлись и другие родители, недовольные лечением у Генералова. Сейчас они готовят коллективную жалобу в Минздрав и прокуратуру.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / Global Look Press

На сайте клиники и ютьюб-канале ее руководителя много восторженных отзывов и о самом Генералове, и о его методах. Помощь получили люди, страдавшие эпилепсией, лишним весом, аутизмом и другими проблемами. Цены же «не дороже жизни ребенка», отметил один из родителей. На независимых площадках с отзывами есть и другие мнения. Профессору вменяют отсутствие обещанных результатов и обратной связи, высокие цены на услуги и анализы, непрофессиональный выбор лекарств (например, человеку с эпилепсией назначили препарат, запрещенный при этой болезни).

Интересно Один из самых знаменитых кинофильмов, где главный герой был аутистом, — «Человек дождя», снятый в 1988 году режиссером Барри Левинсоном. Главную роль сыграл Дастин Хоффман. Картина получила четыре премии «Оскар», «Золотой глобус» и «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля. Один из самых знаменитых кинофильмов, где главный герой был аутистом, — «Человек дождя», снятый в 1988 году режиссером Барри Левинсоном. Главную роль сыграл Дастин Хоффман. Картина получила четыре премии «Оскар», «Золотой глобус» и «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля.

Хейт под видом критики. Что говорит врач Сам Генералов рассказал 360.ru, что он — доктор наук, профессор, организатор и председатель научных конференций, которые имеют федеральное значение и входят в программу повышения квалификации врачей. Его статьи публикуют в журналах, рецензируемых Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования России. «Я член экспертного совета по написанию клинических рекомендаций по аутизму. У меня выходят книги, статьи, мы делаем массу образовательных программ для врачей. Выступал на прошлогоднем ПМЭФ с рассказом о проблемах детского здоровья и способах их решения», — перечислил Генералов. Он пояснил, что у мальчика из Тюмени оказалась сильная реакция на противопаразитарную программу. Эта история, по словам профессора, единственная, которую смогли раскопать его критики. В то же время они отказываются обращать внимание на отзывы множества благодарных клиентов.

У нас несколько тысяч пациентов, сообщество, а тут находится одна какая-то «я ж мать» и под видом спасения людей начинает себя пиарить. Мы это все видели. Это называется «хейт», попытки пиариться на известном человеке. Думаю, у любого врача найдется один из тысячи пациентов, который останется чем-то недоволен. Василий Генералов

Генералов подчеркнул, что, с одной стороны, на чаше весов мнение заслуженного медика, с другой — женщины, «которая тут решила всех просветить». Между тем в его клинику едут лечить аутизм люди со всей России, из стран СНГ и Европы.

Что такое аутизм и как он возникает Профессор Генералов не раз в эфире различных телепередач без обиняков называл причины развития аутизма и заявлял, что он лечится, так как это именно заболевание, а не нарушение развития. Однако официальная наука не согласна со столь категоричными утверждениями. Причины возникновения аутизма до конца не известны. Исследования на этот счет продолжаются до сих пор, рассказала кандидат медицинских наук, невролог, сомнолог Елена Царева.

Много теорий выдвигают по этому поводу — от очень сложных типа генетических до очень простых вроде дефицита каких-то микроэлементов и веществ. Есть, например, протоколы с большими дозировками витаминов, которые могут восполнить какие-то дефициты и тем самым улучшить состояние. Елена Царева

Невролог отметила, что в век доказательной медицины врачи апеллируют только к реальным исследованиям. И рекомендовать какие-то методы лечения можно только на их основании.

Кто подвержен аутизму Аутизм, или расстройство аутистического спектра, — психическое расстройство. Оно характеризуется нарушением социального взаимодействия и коммуникации, объяснил врач, кандидат медицинских наук, член АКПП и ОППЛ Андрей Миронов. При аутизме наблюдается ограниченное, стереотипное, повторяющееся поведение. Существуют разные степени нарушения, иногда (но не обязательно) они могут сопровождаться нарушением речевого или интеллектуального развития.

Основные признаки аутизма: ребенок становится отстраненным, не взаимодействует со сверстниками, не обращает внимания на родителей. Жестикуляция может быть бедная либо вообще отсутствовать. То есть, другими словами, ребенок ведет себя отстраненно, может делать какие-то однотипные монотонные движения. Андрей Миронов

Врач подтвердил, что пока наука не может четко назвать причину аутизма. Есть гипотеза, что за него ответственен генетический фактор. Известно, что у более возрастных родителей выше риск рождения ребенка с расстройством. Его чаще диагностируют у мальчиков, чем у девочек, соотношение — три к одному. «Вторая гипотеза — это особенности течения беременности: недоношенность, использование каких-то препаратов во время беременности, гестационный диабет и так далее. Но сказать, что какая-то теория ведущая, на сегодня невозможно», — добавил Миронов.

Важна ранняя диагностика По словам врача, как таковой профилактики аутизма не существует, поэтому самое главное — его ранняя диагностика. Обычно расстройство выявляет педиатр, затем психиатр проверяет диагноз с помощью тестирования и на основе этого делает заключение. Можно дополнительно провести ЭКГ, МРТ, КТ, но это уже вторично.

Специфического лечения аутизма пока не существует. Препараты в основном назначают симптоматически. Если ребенок агрессивный, беспокойный, ему могут выписать препараты из группы антидепрессантов либо противотревожные и так далее. Андрей Миронов

В основном используют не медикаментозную, а образовательную и психологическую помощь для социализации человека с аутизмом, констатировал врач. Чем раньше начать такое неспецифическое лечение и помогать адаптироваться ребенку, тем лучше.