16 октября 2024 01:03 Россияне массово отравились зефиром на мальтите. Чем опасен этот подсластитель? Врач Поляков: говорить об отравлении россиян мальтитом нельзя 0 0 0 Фото: Mamoun Wazwaz/Keystone Press Agency / Global Look Press Эксклюзив

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Покупатели пожаловалось на массовое отравление зефиром из популярных супермаркетов «Перекресток», «ВкусВилл» и «Пятерочка». В составе лакомства содержался заменитель сахара мальтит. Причиной недомогания могло стать злоупотребление десертом — он предназначен для людей с сахарным диабетом. Что такое мальтит и чем он опасен — в материале 360.ru.

Что такое мальтит и где он используется Мальтит — натуральный подсластитель из крахмала. Он придает десертам сладкий вкус, но содержит меньше калорий, чем сахар. Это делает его привлекательным для людей, которые следят за своим питанием. Мальтит также не вызывает резкого повышения уровня сахара в крови, благодаря чему подходит для диабетиков. Вещество используют в качестве заменителя сахара при производстве кондитерских изделий, жевательной резинки, шоколада, мороженого и других продуктов. Благодаря своей стабильности при высоких температурах мальтит подходит для выпечки и приготовления горячих напитков. Чрезмерное употребление такого сахарозаменителя может вызвать слабительный эффект, поэтому важно соблюдать умеренность в потреблении продуктов с мальтитом. Помимо пищевой промышленности мальтит применяется в других областях. Его используют в фармацевтической индустрии в качестве наполнителя для таблеток и капсул, а также в производстве косметики.

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Кто впервые получил подсластитель мальтит? История открытия и изучения мальтита началась в XIX веке. Впервые вещество упоминается в научных работах немецкого химика Леопольда Гмелина, который в 1856 году описал его как один из продуктов гидролиза крахмала. В дальнейшем мальтит исследовали многие ученые, но наиболее значительный вклад в изучение этого вещества внес немецкий химик Эмиль Фишер. Он провел ряд экспериментов по синтезу и анализу мальтита и определил его структуру. В начале XX века мальтит начали использовать в качестве заменителя сахара.

Фото: Pxhere

Польза мальтита Мальтит содержит меньше калорий по сравнению с сахаром — это полезно для контроля веса и поддержания здорового образа жизни. Он не вызывает появление кариеса, так как не ферментируется бактериями во рту. Подсластитель подходит для диабетиков: мальтит имеет низкий гликемический индекс — он медленно усваивается и не вызывает резкого повышения уровня сахара в крови. Сахзам может улучшить пищеварение. Некоторые исследования указывают на то, что мальтит оказывает положительное влияние на микрофлору кишечника. Вещество доступно в различных формах: в виде порошка, таблеток и сиропа, что позволяет использовать его в разных продуктах и рецептах. Несмотря на все преимущества, мальтит также имеет некоторые недостатки.

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Вред мальтита Мальтит обладает слабительным эффектом, поэтому важно соблюдать рекомендуемую дозировку. В противном случае человеку грозит нарушение пищеварения. У некоторых людей мальтит вызывает вздутие живота, метеоризм и другие проблемы. Хотя мальтит считается менее вредным для зубов, чем сахар, длительное употребление может привести к образованию налета. Десятки людей пожаловались на отравление после употребления зефира Первые сообщения об отравлении россиян появились 12 октября. Покупатели магазина «ВкусВилл» почувствовали себя плохо после употребления зефира на мальтите «Классический». Они пожаловались на тошноту, диарею и вздутие. При этом лекарства не помогли уменьшить боли в животе. Следом за покупателями из «ВкусВилла» о недомогании заявили те, кто приобрел лакомство в «Перекрестке» и «Пятерочке». Всего пострадали десятки людей, которые съели зефир «Жизель».

Фото: РИА «Новости»

Сахарозаменители предназначены для людей с «поломками» Мальтит имеет не такой насыщенный вкус, как сахар, поэтому кондитерские изделия с ним получаются не очень сладкими, рассказала 360.ru врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина. «Конечно, если съесть одну не очень сладкую зефирку, то хочется еще. Часто бывает, что люди обращаются к полкам со специализированным диетическим питанием. В головах многих людей складывается картинка: раз диетическое, значит, его можно съесть много и, главное, не поправишься», — объяснила специалист. По ее словам, отчасти это действительно так, поскольку инсулин, отвечающий за набор жира, не выделяется в большом количестве. Но и побочных эффектов больше. Кишечник реагирует на этот продукт также как и на клетчатку.

Это не говорит о том, что продукт плохой. В данном случае это продукт, который предназначен для людей нездоровых. И поэтому этот подсластитель, в данном случае мальтит, он видоизменен, и, скорее всего, на упаковке было написано, что там могут возникнуть такие эффекты. Просто этого никто не читает. <…> Эти кондитерские изделия и разные заменители в баночках предназначены, прежде всего, для людей с «поломками». Елена Соломатина врач-диетолог

Фото: РИА «Новости»

Отравление могло произойти не из-за мальтита Причиной проблем со здоровьем у россиян мог стать не мальтит, добавила диетолог. Она не исключила, что при производстве зефира использовали некачественные продукты птицеводства или испорченные яблоки. Также в десерт могли попасть аллергены. «Поэтому все что угодно, то есть должны быть расследования, и тогда уже можно понять, с чем это связано», — подчеркнула врач. По ее словам, в адекватном количестве все сахарозаменители безопасны, так как они прошли определенную проверку. Здоровым людям такие продукты следует употреблять ограниченно.

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Говорить об отравлении нельзя Мальтит медленно усваивается через желудочно-кишечный тракт. Если человек злоупотребил этим веществом, у него может наблюдаться характерный слабительный эффект и вздутие живота, рассказал 360.ru врач функциональной медицины Антон Поляков. «Допустим, производители, как в случае с недавней ситуацией с зефиром, напихали туда очень много мальтита. Вполне возможно, что будут серьезные жалобы на желудочно-кишечный тракт. Многие могут это воспринимать как отравление <…> Я предполагаю, что все-таки причина массовых жалоб россиян связанна с тем, что по привычке люди съели большое количество разом, а желудочно-кишечный тракт к этому был, мягко скажем, не готов. Говорить про отравление мальтитом здесь нельзя», — подчеркнул специалист. Скорее всего, речь идет о пищевой непереносимости, добавил врач. Избавиться от нежелательных последствий можно с помощью употребления большого количества теплой или горячей воды и сорбентов.

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Какие еще бывают сахарозаменители Существует огромное количество сахарозаменителей. Среди них выделяют натуральные, полусинтетические и синтетические, рассказал Поляков. Последние он категорически не рекомендовал к применению, так как они содержат канцерогены и вызывают сильную интоксикацию организма. Популярная фруктоза тоже не очень безопасна, предупредил врач. «Фруктоза перерабатывается как токсин в нашей печени. У печени есть ограниченная возможность в переработке фруктозы, и если злоупотреблять этим продуктом, то возникает перегрузка печени, что, с одной стороны, может провоцировать развитие жирового гепатоза. Во-вторых, это может привести к инсулинорезистентности за счет повышения уровня триглицеридов в крови», — объяснил он. Самыми безопасными заменителями сахара считаются стевия и трегалоза. «Трегалоза — это грибной сахар, чаще всего ввозится к нам из Китая, обладает рядом интересных полезных свойств, в том числе увеличением продолжительности жизни», — добавил эксперт. Опасный зефир уже изъяли из магазинов «Пятерочка» и «Перекресток». Продажу товара также приостановили в онлайн-гипермаркете Vprok.ru.