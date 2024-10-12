«ВкусВилл» опроверг сообщения о массовом отравлении зефиром

После жалоб россиян на отравление зефиром «Классический» торговая сеть «ВкусВилл» проведет внеплановую проверку Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Распространяемая в Сети информация о зефире не соответствуют действительности», — отметили в сообщении.

Товар уже временно сняли с продажи. Покупателям напомнили, что в зефире содержится заменитель сахара мальтит, который обладает слабительным воздействием. Информация об этом есть на упаковке.

Также в пресс-службе добавили, что за последние четыре месяца поступило 32 обращения о качестве товара. Зефир ранее прошел необходимые лабораторные проверки, по результатам которых подтвердилась его безопасность.

По данным Telegram-канала Mash, десятки человек пожаловались на симптомы отравления после употребления зефира «Классический». Лакомство они купили в сети магазинов «ВкусВилл». После новости о жалобах на зефир, торговая сеть скрыла продукт из каталога на своем сайте.