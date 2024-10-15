Опасный зефир изъяли и магазинов «Пятерочка» и «Перекресток»

Из магазинов «Пятерочка» и «Перекресток» изъяли зефир «Жизель», которым могли отравиться покупатели. Об этом сообщили РБК в пресс-службе X5 Group.

В компании добавили, что на текущий момент ни одной жалобы на зефир с мальтитом на горячей линии, сайте и других каналах связи «Пятерочки» не зафиксировали.

«Однако в связи с публикациями о жалобах покупателей все продажи зефира с мальтитным сиропом в торговых сетях „Пятерочка“, „Перекресток“ и онлайн-гипермаркете Vprok.ru остановлены», — добавили в пресс-службе.

Товар пока нельзя пробить на кассе или заказать через приложение. Остатки продукции на складах торговых точек и в распределительных центрах заблокировали к продаже.

Среди пострадавших после употребления зефира «Жизель» оказались десятки человек. Покупатели почувствовали вздутие и боли в животе. Многие пожаловались на диарею. В состав продукта входят мальтитный сироп и мальтит.