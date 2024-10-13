Врач рассказал, можно ли заменить сахар медом

Мед считается полезным продуктом благодаря содержанию витаминов, минералов, флавоноидов, органических кислот и антиоксидантов, но не стоит считать его безвредным заменителем сахара из-за содержания в нем большого количества фруктозы. Об этом на сайте медицинской компании рассказала врач-гастроэнтеролог, врач-терапевт «Инвитро-Воронеж» Ирина Губанова.

По ее словам, это высокоуглеводный продукт. В нем содержится 33-42% фруктозы, считающейся самым сладким из углеводов. При этом сахар состоит на 100% из сахарозы.

Врач добавила, что мед также очень калорийный, так как на 21 грамм меда (одна столовая ложка) приходится 64 килокалории и около 17 граммов сахаров.

«Так как мед является источником простых углеводов, частое его употребление может привести к развитию избыточной массы тела и последующего ожирения, что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, неалкогольной жировой болезни печени», — предупредила специалист.

Кроме того, у продукта очень высокий гликемический индекс, способствующий резкому повышению уровня глюкозы в крови. После его употребления быстро наступает чувство голода и человек съедает больше пищи.

Диетолог Татьяна Залетова предупредила, что в сутки рекомендуется съедать не более шести чайных ложек меда, а людям с сахарным диабетом или склонностью к аллергическим реакциям вообще лучше его исключить из рациона.