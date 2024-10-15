Диетолог Дианова: диарею у россиян мог вызвать именно мальтит в зефире

Посетители супермаркетов «Перекресток», «Пятерочка» и «ВкусВилл» пожаловались на отравление зефиром , в составе которого содержится заменитель сахара мальтит. Десерт, после которого люди почувствовали недомогание, производит завод «Сокол» в городе Дмитрове. Исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание», врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала 360.ru, что на самом деле люди могли не отравиться, а переесть лакомств и испытать на себе «побочные эффекты».

Врач объяснила, что мальтит входит в группу многоатомных спиртов. Люди, страдающие синдромом раздраженного кишечника, могут испытывать дискомфорт из-за его употребления.

«Парадокс в том, что люди не столько травятся. Если пройдет проверка по качеству, и в продуктах обнаружат кишечные патогенные бактерии, тогда мы можем сказать: да, что люди отравились. Сейчас они просто испытывают побочные эффекты. Возможно, от нарушения дозировок поступления мальтита», — пояснила она.

У среднестатистического человека определенное количество такого вещества вызывает дискомфорт, потому что организм не может его переварить.

«В этом вся проблема, он у нас не усваивается, его разлагает наша кишечная флора. И в целом слишком большой одномоментный прием вызывает вот этот секреторный эффект и диарею», — добавила Дианова.

Побочный эффект, а не отравление

По ее словам, люди просто могли переесть сладости с мальтитом. Либо сам производитель что-то перепутал, и в зефир попало большее количество этого вещества. В таком случае возникшая диарея — это просто побочный эффект, который именно не приносит прямую угрозу жизни и здоровья.

«Этот сахарозаменитель как в долгосрочной контролируемой перспективе, в контролируемом объеме безопасен для здоровья, но у него вот есть вот этот вот эффект, связанный с его химической формулой. Поэтому здесь нужно дождаться результатов проверки изъятой продукции», — сказала врач-гастроэнтеролог.

Анализ покажет, были ли нарушены требования эпидемиологической безопасности, либо производитель неправильно соблюдал технологию, и в продукт попало слишком много мальтита.

«Ну и не исключено, что люди едят слишком много — думая, что это не сахар, а сахарозаменитель», — подчеркнула диетолог.

По словам собеседницы 360.ru, производитель должен понимать, какое количество вещества содержится в продукте, и предупреждать покупателей, что употребление, например, более одной штуки зефира дает слабительный эффект.

Другим мнением с 360.ru поделилась гастроэнтеролог и кандидат медицинских наук Екатерина Кашух. Она отметила, что несоблюдение гигиенических норм на производстве может привести к загрязнению продукта кишечной палочкой или сальмонеллой. Даже небольшой кусочек такого зефира может вызвать серьезное отравление.