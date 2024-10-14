Диетолог Соломатина: лишний вес повышает риски развития диабета и болезней сердца у пожилых людей

Избыточная масса тела — источник большого количества проблем со здоровьем, в частности у пожилых людей. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Москвой 24» .

По ее словам, лишний вес дает усиленную нагрузку на сердце, что в итоге приводит к гипертонии, развитию сердечно-сосудистых болезней, а также к инсультам и инфарктам. Лишние килограммы также способствуют формированию инсулинорезистентности, а впоследствии диабета.

Для контроля массы тела важно оставаться в движении. Отличным вариантом активности для пенсионеров будет плавание или скандинавская ходьба, резюмировала специалист.