Диетолог Соломатина: лишний вес повышает риски развития диабета и болезней сердца у пожилых людей

Избыточная масса тела — источник большого количества проблем со здоровьем, в частности у пожилых людей. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Москвой 24».
По ее словам, лишний вес дает усиленную нагрузку на сердце, что в итоге приводит к гипертонии, развитию сердечно-сосудистых болезней, а также к инсультам и инфарктам. Лишние килограммы также способствуют формированию инсулинорезистентности, а впоследствии диабета.
Для контроля массы тела важно оставаться в движении. Отличным вариантом активности для пенсионеров будет плавание или скандинавская ходьба, резюмировала специалист.
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