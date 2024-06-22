Последствия вплоть до комы. Как защититься от солнца и избежать теплового удара
Эндокринолог Петрова: из-за теплового удара может наступить кома
Жара в столичном регионе спала, но на дворе лето, а значит, риск получить тепловой удар все же остается. Врач-эндокринолог Наталья Петрова в беседе с 360.ru напомнила, почему может стать плохо на солнце, кто наиболее подвержен риску и какие симптомы указывают на перегрев организма.
Далее — ее прямая речь.
Тепловой удар — это состояние, возникающее при перегреве организма, когда тело не может поддерживать нормальную температуру 36,5-37,2 градуса. Происходит это из-за сочетания нескольких факторов — длительного пребывания в жарком помещении или на улице во время жары, воздействия солнечных лучей, слишком теплой одежды, отсутствия головного убора и высокой влажности. Нарушается терморегуляция, что приводит к повышению температуры тела.
Сколько времени нужно для появления признаков нарушения терморегуляции? Это очень индивидуально и зависит от внешних факторов, таких как температура окружающей среды, влажность и интенсивность солнечного излучения.
В среднем, согласно исследованиям, тепловой удар может возникнуть после 30 минут пребывания на солнце при температуре воздуха выше 30 °C и влажности выше 70%.
Влажность воздуха увеличивает потоотделение, потому что при высокой влажности испарение пота с кожи замедляется. Он просто капает, и человек остается во влажной одежде без охлаждающего эффекта.
А если одежда не отводит влагу и тепло (например, нейлон и полиэстер), то может создаться парниковый эффект, что также повышает вероятность теплового удара.
Его риск в жару способны увеличить и тренировочные нагрузки, особенно интенсивные и длительные: сами по себе они способствуют росту температуры тела.
Влияние лекарств на тепловой удар
Лекарства могут влиять на вероятность теплового удара, если относятся к бета-блокаторам, диуретикам или антидепрессантам. Первые влияют на работу сердца, замедляя частоту сердечных сокращений и уменьшая силу сокращения сердечной мышцы. Это может привести к снижению способности организма регулировать температуру и повышению риска теплового удара.
Диуретики — мочегонные препараты — увеличивают выделение мочи и могут привести к потере электролитов, что также снижает способность организма поддерживать нормальную температуру, и, следовательно, риск теплового удара возрастает.
Антидепрессанты способны влиять на работу нервной системы, вызывая замедление реакции и снижение активности, что может затруднить распознавание и реагирование на симптомы удара.
Симптомы теплового удара
Первые признаки теплового удара включают слабость, потемнение в глазах, иногда потерю сознания, жажду, повышение температуры, покраснение кожных покровов, потоотделение, учащенное сердцебиение и одышку.
При отсутствии лечения клиническая картина может усугубиться и характеризоваться гипертермией, галлюцинациями, рвотой, судорогами, вплоть до комы.
Симптомы различаются у взрослых и детей. Дети более подвержены риску теплового удара. Также к высокой группе риска относят пожилых, у них практически отсутствует чувство жажды, людей с хроническими заболеваниями и спортсменов.
Для кого опасен тепловой удар
Тепловой удар может быть опасен для жизни, особенно если сопровождается тяжелыми симптомами или человек не получает своевременную медицинскую помощь.
Первая помощь при тепловом ударе включает выход на свежий воздух, принятие холодного душа, уход в тень и обильное питье подсоленной воды. Необходимо вызвать скорую помощь, если симптомы тяжелые или ухудшаются.
При тепловом ударе страдают сердечно-сосудистая, центральная нервная системы и почки. Восстановление организма может занять несколько дней или даже недель в зависимости от тяжести симптомов и своевременности оказания медпомощи. А в некоторых случаях длительное перегревание организма может привести к летальному исходу.
Меры предосторожности включают ношение легкой одежды, избегание пребывания на солнце, в жарких помещениях, интенсивных физических нагрузок в жаркую погоду и регулярное употребление воды.