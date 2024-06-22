Последствия вплоть до комы. Как защититься от солнца и избежать теплового удара

Жара в столичном регионе спала, но на дворе лето, а значит, риск получить тепловой удар все же остается. Врач-эндокринолог Наталья Петрова в беседе с 360.ru напомнила, почему может стать плохо на солнце, кто наиболее подвержен риску и какие симптомы указывают на перегрев организма.

Тепловой удар — это состояние, возникающее при перегреве организма, когда тело не может поддерживать нормальную температуру 36,5-37,2 градуса. Происходит это из-за сочетания нескольких факторов — длительного пребывания в жарком помещении или на улице во время жары , воздействия солнечных лучей, слишком теплой одежды, отсутствия головного убора и высокой влажности. Нарушается терморегуляция, что приводит к повышению температуры тела.

Сколько времени нужно для появления признаков нарушения терморегуляции? Это очень индивидуально и зависит от внешних факторов, таких как температура окружающей среды, влажность и интенсивность солнечного излучения.

В среднем, согласно исследованиям, тепловой удар может возникнуть после 30 минут пребывания на солнце при температуре воздуха выше 30 °C и влажности выше 70%.

Влажность воздуха увеличивает потоотделение, потому что при высокой влажности испарение пота с кожи замедляется. Он просто капает, и человек остается во влажной одежде без охлаждающего эффекта.

А если одежда не отводит влагу и тепло (например, нейлон и полиэстер), то может создаться парниковый эффект, что также повышает вероятность теплового удара.

Его риск в жару способны увеличить и тренировочные нагрузки, особенно интенсивные и длительные: сами по себе они способствуют росту температуры тела.