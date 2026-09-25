Врач Патель назвала греческий йогурт с миндалем полезным для костей завтраком

Врач назвала вариант завтрака, который полезен для здоровья костей. Об этом эндокринолог Римма Патель рассказала в беседе с изданием Parade .

Для укрепления костей на завтрак рекомендуется порция греческого йогурта с миндалем, семенами чиа и клубникой, пишет MK.RU.

По ее словам, греческий йогурт богат кальцием и белком, который составляет около половины объема костной ткани. Миндаль и семена чиа служат источниками магния — ключевого компонента тканей. Чиа также содержат кальций, фосфор, железо и цинк. Клубника же богата витамином С и обладает противовоспалительными свойствами.

«В совокупности это блюдо обеспечивает скелет всеми необходимыми макро- и микроэлементами для поддержания прочности», — резюмировала Патель.