Врач Кашух перечислила компоненты полезного завтрака для школьника

Кашух рассказала, что основой утреннего приема пищи могут стать каши из овсянки, гречки или пшена. Она посоветовала выбирать крупы, требующие полноценной варки, а не продукты быстрого приготовления.

К каше можно добавить ягоды, сыр или бутерброд. Другой вариант — цельнозерновой хлеб с сыром, небольшим количеством масла либо нежирной ветчиной, а также фруктами. Самостоятельной основой завтрака врач назвала яйца или творог с ягодами и кусочками фруктов.

Кашух предупредила, что сладкие хлопья, шоколадные шарики, выпечка и сладости не стоит делать ежедневным завтраком из-за избытка сахара и недостатка клетчатки. Сок, сладкий чай или какао не заменят полноценную еду. При выборе завтрака следует учитывать возраст ребенка, его активность, аппетит, хронические заболевания и аллергию.