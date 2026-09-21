Стоматолог Антонова посоветовала чистить зубы через 15 минут после еды

Стоматолог-терапевт Ирина Антонова рекомендовала чистить зубы через 15–20 минут после завтрака. За это время в полости рта восстанавливается кислотно-щелочной баланс, сообщает радиостанция «Говорит Москва» .

После приема пищи кислотность в полости рта повышается. В этот момент зубная эмаль становится более уязвимой к механическому воздействию щетки, объяснила Антонова.

«Поэтому сразу после завтрака надо, чтобы прошло минут 15–20, восстановился pH полости рта, и после этого, пожалуйста, чистите», — сказала Антонова.