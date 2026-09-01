Эндокринолог Хайкина посоветовала добавить школьникам в рацион рыбу и орехи

Детский эндокринолог Дарья Хайкина рекомендовала после каникул наладить школьникам режим питания, добавить в рацион белок, сложные углеводы и полезные жиры. Для перекусов врач посоветовала фрукты, творог и натуральный йогурт, сообщает RT .

В первые недели учебы дети сталкиваются с повышенной интеллектуальной нагрузкой и сменой распорядка дня. Хайкина посоветовала начинать день с полноценного завтрака: цельнозерновой каши, яиц, творога, натурального йогурта или цельнозернового хлеба. Эти продукты помогают дольше сохранять сытость и работоспособность.

Основой рациона могут стать цельнозерновые крупы, макароны из твердых сортов пшеницы, картофель и бобовые. Для концентрации и нормальной работы нервной системы врач рекомендовала регулярно есть рыбу, мясо, птицу, яйца, бобовые, орехи и семена. Морская рыба содержит омега-3 жирные кислоты.

Овощи, фрукты и ягоды дают организму клетчатку, витамины и минералы, но не должны заменять полноценный прием пищи. Для перекуса подойдут фрукты, йогурт, творог, бутерброд на цельнозерновом хлебе или небольшая порция орехов при отсутствии аллергии.

Врач также призвала ограничить сладости и сладкие напитки: они дают краткий прилив энергии, который сменяется усталостью и голодом. Школьнику следует регулярно пить обычную воду. Резко менять привычный рацион в начале учебы не нужно — важнее вернуть завтрак, обед, ужин и при необходимости один-два перекуса.