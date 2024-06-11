Сегодня 15:51 Курортная зараза. Что такое ротавирус и как его лечат Терапевт Минина рассказала, как отличить ротавирус от отравления 0 0 0 Фото: Телеканал «360» Здоровье

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В парк-отеле в Истре отравились 16 детей. Причиной назвали ротавирусную инфекцию, которую распространили сотрудники пищеблока. Какие симптомы появляются при заражении ротавирусом, как помочь себе при первых признаках, какие есть эффективные средства и что говорят врачи, выяснял 360.ru.

Что такое ротавирус Ротавирусная инфекция — острое инфекционное заболевание, вызываемое ротавирусом. Она поражает желудочно-кишечный тракт по типу гастроэнтерита с обезвоживанием. Возбудителем инфекции выступает вирус рода Rotavirus семейства Reoviridae. Он жизнеспособен в течение 1,5 месяца на поверхностях или до 60 дней — в воде. Патоген способен переносить жару в +50 градусов и хлорирование.

Основные симптомы ротавируса у детей и взрослых Признаками, которые указывают на заражение ротавирусом, могут быть: Диарея;

Рвота;

Тошнота;

Высокая температура;

Боли в животе;

Головная боль;

Слабость;

Потеря аппетита.

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Отличия ротавирусной инфекции от других заболеваний Ротавирус и отравление имеют схожие симптомы, но отравление обычно сопровождается рвотой и диареей именно после употребления пищи, рассказала 360.ru терапевт Ольга Минина.

Интересно При ротавирусе у человека может сильно подняться температура, вплоть до 39-40 градусов, возникает очень частая и водянистая диарея. Также могут присутствовать симптомы, характерные для ОРВИ. При ротавирусе у человека может сильно подняться температура, вплоть до 39-40 градусов, возникает очень частая и водянистая диарея. Также могут присутствовать симптомы, характерные для ОРВИ.

Где чаще всего можно заразиться ротавирусом Примерно 80% случаев этой инфекции связаны с несоблюдением правил личной гигиены при бытовых контактах: рукопожатиях, совместном использовании различных принадлежностей и вещей, в том числе дверных ручек, столовых приборов, телефонов. Еще заразиться можно через некипяченую воду, грязные фрукты и овощи.

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Как лечить ротавирус Для детей ротавирусная инфекция может быть особенно опасна из-за риска обезвоживания, которое требует срочного медицинского вмешательства, подчеркнула Минина. «Если взрослый человек может, грубо говоря, отлежаться день или два и продолжить отдыхать как ни в чем не бывало, то ребенка следует немедленно показать врачу», — предупредила медик.

Интересно Обезвоживание может привести к тяжелым формам заболевания или даже к смерти. По этой причине лучше всего сразу обратиться в поликлинику за своевременным лечением. Обезвоживание может привести к тяжелым формам заболевания или даже к смерти. По этой причине лучше всего сразу обратиться в поликлинику за своевременным лечением.

Важно помнить: если заразившийся человек становится вялым и сонным, диарея участилась, а нестерпимая тошнота не проходит, это повод незамедлительно вызвать скорую.

Фото: Водитель скорой помощи Морозовской детской городской клинической больницы / РИА «Новости»

Пока медработники будут в пути, можно дать заболевшему раствор для регидратации — к примеру, из порошков «Адиарин» или «Регидрон био». Помимо этого, следует пить много жидкости. Облегчить диарею поможет пробиотик для нормализации микрофлоры кишечника «Бифиформ». Но стоит держать в голове, что лекарство не будет бороться с вирусом, а лишь снимет неприятные симптомы. При ротавирусе необходимо соблюдать определенную диету. Лучше исключить тяжело перевариваемые продукты, алкоголь, сигареты, молочку и большое количество клетчатки. Допускаются супы на бульонах, каши на воде, подсушенный хлеб, нежирное мясо, яйца, яблоки без кожуры, бананы, картофель и рис. Приемы пищи должны быть частыми — один раз в три-четыре часа небольшими порциями.

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Профилактика ротавируса Чтобы не подхватить инфекцию на отдыхе, нельзя глотать воду во время купания, отметила Минина. Обязательно нужно мыть овощи и фрукты. «Пейте только бутылочную воду, купленную в магазине. Дома следует обеспечить стабильный питьевой режим», — добавила врач. Кроме того, нужно своевременно менять нательное и постельное белье.

Фото: Aleksander Lyskin / Global Look Press

Частые вопросы о ротавирусе Существует ли прививка от ротавируса? Препараты для профилактики ротавируса существуют. После вакцинации иммунитет вырабатывает устойчивость к инфекции примерно на пять лет. «Вакцины, такие как RotaTeq и Rotarix, предназначены для профилактики ротавирусной инфекции у детей и рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения», — рассказала Минина. Вакцинация снижает риск развития серьезных осложнений и госпитализации.

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Правда ли, что ротавирусом чаще заражаются на море? Он передается через воду? «Ротавирус передается через фекально-оральный путь, поэтому возможно заразиться и в море, и в речке, особенно если вода загрязнена. Есть риск заражения через пищу и питьевую воду», — уточнила терапевт. Сколько дней длится ротавирусная инфекция? Симптомы ротавирусной инфекции сохраняются от трех до 10 дней.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Кока-кола помогает лечить ротавирус? Существует миф, что кока-кола помогает при заражении ротавирусом. Это не так. Наоборот, при его симптомах из рациона следует исключить все газированные напитки: они будут дополнительно нагружать ЖКТ из-за большого количества сахара в составе и высокой кислотности. По той же причине не нужно пить кофе или чай при тошноте и подозрениях на ротавирусную инфекцию. Кофеин будет только раздражать стенки ЖКТ и никак не поможет организму бороться с патогеном.

Фото: Freepik

Ротавирус заразен? Инфекция распространяется бытовым путем, поэтому да, ротавирус заразен. Он может передаться через фекалии, рвоту, предметы общего пользования. Важно соблюдать правила гигиены. Сколько длится инкубационный период? Инкубационный период составляет от 12 часов до пяти суток. Может ли ротавирусная инфекция проходить бессимптомно? «Ротавирусная инфекция может проходить бессимптомно, чаще всего это наблюдается у взрослых», — добавила Минина. Однако пациент с ротавирусом, протекающим без явных признаков, все равно остается заразным для окружающих.