Болезнь ХХI века. Как в России лечат ожирение и кому положена бесплатная хирургия

Хирургическое лечение ожирения стало доступно россиянам по полису ОМС, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. 360.ru выяснил, какова ситуация с ожирением в России по сравнению с другими странами, что такое операционное лечение ожирения, какие процедуры и по каким показаниям можно будет делать по ОМС.

Насколько актуальна проблема ожирения в России и в мире?

Рейтинги стран с преобладающим тучным населением постоянно меняются. В данный момент Россия находится на 78-м месте. С диагнозом «ожирение» живут 25% взрослого населения страны, а если считать людей с избыточной массой тела (предожирением), доля увеличится до 60–70%. Как и во всем мире, проблему усугубила пандемия, вместе с которой пришли удаленка и привычка пользоваться доставкой продуктов и товаров.

Лидируют в рейтинге небольшие страны, где плохо с качественными продуктами и люди буквально живут на фастфуде. Среди таких стран — Американское Самоа (ожирение — у 75% населения), Науру, Токелау, острова Кука. По прогнозам, через 10 лет этот диагноз будет у половины американцев. В Мексике от избыточного веса страдают треть детей. В местных школах запрещают сладкую газировку и некачественные снеки. За нарушение грозят штрафы под шесть тысяч долларов. На Ближнем Востоке (Египет, Саудовская Аравия, Арабские Эмираты), где ни один семейный праздник и ни одна сделка не обходятся без богатого ужина, проблема тоже актуальна. Власти развернули масштабную кампанию по пропаганде спорта и ЗОЖ. В Румынии ожирение диагностируют у 34% взрослого населения и почти у каждого четвертого ребенка. Звучали предложения облагать налогами все продукты, которые признают нездоровыми.

Чем ожирение грозит здоровью?

К сожалению, многие до сих пор воспринимают лишний вес как чисто эстетическую проблему. Возможно, так и есть, когда речь о паре-тройке лишних килограммов. Но люди с диагнозом «ожирение» находятся в группе риска с точки зрения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, жировой болезни печени, даже инфекций мочевыводящих и дыхательных путей.

Некоторые печально известные рекордсмены в этой сфере ушли из жизни слишком рано. К примеру, уроженец Кабардино-Балкарской республики Джамбулат Хатохов, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса как «самый тяжелый ребенок в мире», умер всего лишь в 21 год. В 17 лет он весил 230 килограммов. Американка Майра Росалес, чей вес достигал 470 килограммов, дожила лишь до 43 лет, несмотря на то что перенесла более десятка операций и сильно похудела.

Что означает включение ожирения в систему ОМС?

Решение Минздрава включить в полис ОМС бариатрическую помощь — хирургическое вмешательство, направленное на борьбу с ожирением, — мало кого удивляет в медицинских кругах: проблема действительно масштабная. «Это принципиальный шаг: ожирение окончательно признается заболеванием, требующим активного лечения», — отметила в беседе с 360.ru врач-эндокринолог Наталья Петрова. По ее данным, за последние годы распространенность ожирения в стране выросла более чем на 50%, и прогноз неутешительный — дальнейший рост.

Бариатрическая хирургия — один из наиболее эффективных методов лечения тяжелого ожирения. Она обеспечивает снижение 50–80% избыточной массы тела, а ремиссия сахарного диабета второго типа достигается примерно в 60–80% случаев в зависимости от метода. Наталья Петрова

Есть две основные группы бариатрических операций. Первая — комбинированные (шунтирующие): гастрошунтирование, билиопанкреатическое шунтирование.

Они дают максимальный метаболический эффект, поскольку одновременно уменьшают объем питания, снижают всасывание и ощутимо влияют на гормональную регуляцию. Вторая группа — рестриктивные операции, включая продольную резекцию желудка. Они в основном ограничивают объем желудка.

Какие операции будут делать в рамках ОМС?

В системе ОМС акцент делается на шунтирующих операциях, рассказала Петрова. Эти операции наиболее эффективны при метаболических осложнениях. Показания к таким вмешательствам — ИМТ от 40 либо от 35, если есть сопутствующие заболевания, в первую очередь диабет. Решение о хирургическом вмешательстве принимает врачебная комиссия. Сейчас спрос на такие операции растет.

Интересно По данным Российского общества бариатрических хирургов, в 2020–2024 годы в России выполнили более 36 тысяч бариатрических операций, ежегодный объем вырос более чем в два с половиной раза. При этом в США в год делают около 200–250 тысяч таких операций.

Согласно прогнозам, включение бариатрической хирургии в систему ОМС кратно повысит спрос на этот вид лечения ожирения в России, подчеркнула собеседница 360.ru.

Как понять, есть ли у вас ожирение?

Есть простая формула для самопроверки: свой рост в метрах возвести в квадрат и свой вес в килограммах поделить на эту цифру. Полученная цифра — индекс массы тела (ИМТ). По идее, если она равна 30 или около того, пора бить тревогу. Но вообще, желательно не ставить себе диагнозы, а сходить к врачу и пройти комплексную диагностику. Современные технологии позволяют качественно оценить состояние человека — не только показатели массы тела, но и биохимические маркеры и так далее — и сформулировать индивидуальные рекомендации.

Разумеется, хирургия — не единственный метод борьбы с лишним весом. Рекомендации могут касаться питания, образа жизни, в некоторых случаях врач назначает медикаменты. Кстати, накопление веса может быть связано с такими неочевидными моментами, как стрессы, нарушение режима сна, нестабильный график и работа в ночную смену.