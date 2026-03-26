Врач рассказал, как режим сна влияет на похудение

Правильное время отхода ко сну не только поможет похудеть, но и позволит сохранить здоровье. Об этом РИА «Новости» рассказала врач по медицинской профилактике, руководитель регионального центра компетенций Мурманской области Юлия Смирнова.

«Когда мы худеем, мы в первую очередь думаем о сокращении калорий и увеличении физических нагрузок, что правильно. Однако часто забываем про сон, который также играет важную роль в снижении веса», — сказала она.

Для того, чтобы способ «спим и худеем» начал работать, нужно не забывать про гормоны. В период с 23:00 до 03:00 нормализуется кортизол, или гормон стресса. Если его уровень будет повышен, то жир начнет накапливаться в районе бедер и живота.

Врач отметила еще два важных гормона — грелин и лепин. Если лечь спать после полуночи, то уровень первого будет высоким, а второго — низким, поэтому на следующий день захочется есть сначала сладости.

Смирнова добавила, что важен и гормон роста и молодости — соматотропин, вырабатываемый с полуночи до часу ночи. Взрослые, не спящие в это время, быстрее стареют, а дети — плохо растут. Кроме того, организм избавляется от токсинов с 23:00 до 06:00, но если не спать, то их забирает в себя жировая ткань.

Ранее врач-эндокринолог Юлия Сидорова предупредила, что страдающие от хронического недосыпа люди или работающие в ночные смены чаще выбирают высококалорийную помощь. Кроме того, искусственный свет может способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний и ожирению.