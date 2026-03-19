Диетолог Шарафетдинов сообщил, что для успешного лечения ожирения необходимо начать с комплексной диагностики

Для успешного лечения ожирения необходимо начать с комплексной диагностики. Она позволит оценить состояние организма и разработать эффективную стратегию снижения веса. Об этом заявил главный диетолог Северо-Западного федерального округа, заведующий отделением диетотерапии и болезней обмена веществ клиники лечебного питания «ФИЦ питания и биотехнологии» Хайдерь Шарафетдинов на пресс-конференции «Ожирение — глобальный вызов XXI века». Об этом написали «Известия» .

Эксперт отметил, что современные технологии позволяют наиболее полно оценить состояние здоровья человека, включая показатели массы тела, состава тела и биохимические маркеры. На основе полученных данных формируются индивидуальные рекомендации по лечению.

Сегодня диетология отходит от традиционного подхода, основанного только на ограничении калорийности. Все чаще используются специализированные продукты лечебного питания. Они помогают сбалансировать рацион и повысить эффективность терапии, контролируя калорийность и обеспечивая организм необходимыми питательными веществами.

Шарафетдинов подчеркнул, что оптимальным считается снижение массы тела на 5–10% в течение трех-шести месяцев. После этого важно придерживаться рационального питания для сохранения результата.

Врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Виктория Садовская ранее отмечала, что ожирение необходимо лечить, так как оно увеличивает риск развития различных заболеваний и ухудшает качество жизни.