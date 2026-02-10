Ученые предупредили о возможных проблемах со здоровьем из-за ожирения

Высокая степень ожирения может привести к развитию гриппа, пневмонии, инфекций мочевыводящих и дыхательных путей с вероятностью на 70% большей, чем у людей с нормальным весом. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на исследование, опубликованное в научном журнале Lancet.

Ученые связывают это с тем, что иммунная система тучных людей тратит больше сил на то, чтобы противостоять вирусам и бактериям.

Ранее терапевт Денис Прокофьев назвал неожиданный продукт, помогающий сбросить вес. Это яблочный уксус. По словам врача, он уничтожает патогены, попадающие в организм с пищей. При этом специалист предупредил, что в чистом виде употреблять продукт нельзя: кислота при неправильном использовании угрожает желудочно-кишечному тракту.