Операции по уменьшению желудка сделали доступными по ОМС

Россияне с ожирением теперь могут получить хирургическую помощь по ОМС. Об этом в ходе IV съезда Профсоюза работников здравоохранения заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Его процитировало РИА «Новости» .

«Вопросы ожирения, где в программе государственных гарантий появилась хирургическая помощь для этой категории пациентов», — подчеркнул министр.

Ранее директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России академик РАН Оксана Драпкина напомнила, что россияне старше 40 лет имеют возможность бесплатно пройти скрининг на семь видов рака. Обследоваться можно в рамках диспансеризации.

Специалист отметила, что профилактические обследования перестали быть простой формальностью и в ряде случаев могут спасти человеку жизнь, выявив опасные заболевания на ранней стадии.

Женщинам проводят маммографию и берут мазки для обнаружения рака молочной железы и шейки матки, а мужчинам назначают тест на ПСА, определяющий рака простаты.