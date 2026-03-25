Эндокринолог Сидорова предупредила, что сменный график работы может привести к ожирению

Врач-эндокринолог, диетолог клиники Soft Medical Center Юлия Сидорова рассказала «Известиям» , что постоянное включение света в ночное время может нарушить выработку мелатонина. Это способно привести к проблемам с обменом веществ, в том числе к ожирению.

Мелатонин, известный как гормон сна, также играет важную роль в активации других гормонов. Нарушение его выработки из-за плохого сна может вызвать хронический недосып. В ответ на недостаток энергии организм пытается компенсировать это изменениями в уровнях грелина и лептина — гормонов, которые регулируют голод и насыщение.

По словам специалиста, люди, страдающие от хронического недосыпа, чаще стремятся к высококалорийной пище. Это может усугубить уже существующие проблемы со здоровьем у людей с метаболическими нарушениями, предиабетом, сахарным диабетом II типа и другими заболеваниями.

Особенно велик риск для тех, кто работает в ночные смены или имеет нерегулярный график. Искусственный свет в ночное время становится фактором, способствующим циркадной дезорганизации, что увеличивает вероятность развития серьезных заболеваний, включая сахарный диабет II типа, ожирение и сердечно-сосудистые заболевания.

Дети и подростки также уязвимы, так как их циркадная система более чувствительна к свету. По словам врача, поздний вечерний и ночной свет (включая свет от экранов) сдвигает фазы сна и ухудшает его качество.