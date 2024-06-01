Сегодня 20:25 Более четырех тысяч детей получили помощь за год работы центра «Кораблик» Реабилитационный центр «Кораблик» за год принял более четырех тысяч детей 0 0 0 Фото: Федеральный детский реабилитационный центр «Кораблик» Российской детской клинической больницы — филиала РНИМУ имени Пирогова Минздрава России Здоровье

Дети

Здравоохранение

Реабилитационный центр «Кораблик» детской клинической больницы — филиала РНИМУ имени Пирогова Минздрава России за год принял более четырех тысяч юных пациентов. Торжественное открытие медучреждения состоялось 1 июня 2023 года.

Высокое доверие и лучший результат На открытии «Кораблика» лично присутствовали президент Владимир Путин, министр здравоохранения Михаил Мурашко и губернатор Московской области Андрей Воробьев. В новом центре дети со всей страны с тяжелыми хроническими заболеваниями проходят комплексную реабилитацию. Туда поступают в том числе юные пациенты с орфанными недугами, а также пострадавшие во время природных катастроф, ЧС и аварий. Специалисты «Кораблика» восстанавливают утраченные и ограниченные функции детского организма и возвращают ребят к обычной жизни, рассказала руководитель центра Анастасия Глазырина.

За первый год работы федерального центра курс реабилитации прошли уже более четырех тысяч детей, что говорит о большой востребованности детского центра и высоком доверии к нам среди родителей. Анастасия Глазырина руководитель центра «Кораблик»

Фото: Федеральный детский реабилитационный центр «Кораблик» Российской детской клинической больницы — филиала РНИМУ имени Пирогова Минздрава России

По словам Глазыриной, большинство получивших лечение в «Кораблике» — это пациенты с ДЦП. За год детям с церебральным параличом провели свыше 600 курсов комплексной реабилитации. В 80% случаев у ребят с ДЦП удалось изменить функциональные показатели: увеличить выносливость и толерантность к физнагрузкам, уменьшить спастичность. Реабилитацию успели пройти 135 детей после полученных в ДТП тяжелых травм. Многих пациентов перевели из стационаров в тяжелом состоянии, с полиорганными нарушениями. Сотрудники «Кораблика» полностью вернули к полноценной жизни 95% ребят. Более 200 детей получали реабилитационную помощь при орфанных заболеваниях. Это одна из самых сложных групп пациентов по риску осложнений.

Но результаты этих детей — одни из лучших. Анастасия Глазырина руководитель центра «Кораблик»

Фото: Федеральный детский реабилитационный центр «Кораблик» Российской детской клинической больницы — филиала РНИМУ имени Пирогова Минздрава России

Результаты превышают изначальный потенциал Больше всего юных пациентов поступило из Москвы и Подмосковья, Краснодарского края, Владимирской и Тюменской областей, а также из Дагестана. Программы комплексной терапии прошли 40 детей из новых регионов России, среди них — пациенты с минно-взрывными травмами. Команда реабилитологов разрабатывает индивидуальный план для каждого ребенка. Мультидисциплинарный подход и оснащенность центра современными тренажерами позволяют детям добиться результатов, которые превышают изначальный реабилитационный потенциал ребенка. Специальные приборы помогают восстановить движение суставов, постепенно увеличивают мышечную силу и физическую выносливость. Роботизированные тренажеры способствуют формированию активных движений рук и ног даже в сложных случаях. В центре есть бассейн и зоны водолечения — для реабилитации используют антигравитационный эффект в воде.

Фото: Федеральный детский реабилитационный центр «Кораблик» Российской детской клинической больницы — филиала РНИМУ имени Пирогова Минздрава России

Пищеблок «Кораблика» тоже оснащен современным технологичным оборудованием. Для пациентов применяют два вида питания: групповое и индивидуальное. В «Кораблике» работают логопеды и психологи, там также есть кабинеты для диагностики, сенсорно-моторной интеграции, психотерапии и социально-бытовой адаптации. Центр оснастили сенсорной комнатой, залами для развития крупной и мелкой моторики, кабинетами с биологической обратной связью и залом для арт-терапии. В среднем курс реабилитации занимает около двух недель. С помощью тьюторов и педагогов проекта «УчимЗнаем» в курс интегрировали школьную программу. Центр «Кораблик» открыли в рамках национального проекта «Здравоохранение». Медпомощь оказывают по полису ОМС детям от одного месяца до 18 лет по профилю «медицинская реабилитация».