Более четырех тысяч детей получили помощь за год работы центра «Кораблик»

Реабилитационный центр «Кораблик» за год принял более четырех тысяч детей

Федеральный детский реабилитационный центр «Кораблик» Российской детской клинической больницы — филиала РНИМУ имени Пирогова Минздрава России
Фото: Федеральный детский реабилитационный центр «Кораблик» Российской детской клинической больницы — филиала РНИМУ имени Пирогова Минздрава России

Реабилитационный центр «Кораблик» детской клинической больницы — филиала РНИМУ имени Пирогова Минздрава России за год принял более четырех тысяч юных пациентов. Торжественное открытие медучреждения состоялось 1 июня 2023 года.

Высокое доверие и лучший результат

На открытии «Кораблика» лично присутствовали президент Владимир Путин, министр здравоохранения Михаил Мурашко и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В новом центре дети со всей страны с тяжелыми хроническими заболеваниями проходят комплексную реабилитацию. Туда поступают в том числе юные пациенты с орфанными недугами, а также пострадавшие во время природных катастроф, ЧС и аварий.

Специалисты «Кораблика» восстанавливают утраченные и ограниченные функции детского организма и возвращают ребят к обычной жизни, рассказала руководитель центра Анастасия Глазырина.

За первый год работы федерального центра курс реабилитации прошли уже более четырех тысяч детей, что говорит о большой востребованности детского центра и высоком доверии к нам среди родителей.

Анастасия Глазырина

руководитель центра «Кораблик»

Федеральный детский реабилитационный центр «Кораблик» Российской детской клинической больницы — филиала РНИМУ имени Пирогова Минздрава России
Фото: Федеральный детский реабилитационный центр «Кораблик» Российской детской клинической больницы — филиала РНИМУ имени Пирогова Минздрава России

По словам Глазыриной, большинство получивших лечение в «Кораблике» — это пациенты с ДЦП. За год детям с церебральным параличом провели свыше 600 курсов комплексной реабилитации. В 80% случаев у ребят с ДЦП удалось изменить функциональные показатели: увеличить выносливость и толерантность к физнагрузкам, уменьшить спастичность.

Реабилитацию успели пройти 135 детей после полученных в ДТП тяжелых травм. Многих пациентов перевели из стационаров в тяжелом состоянии, с полиорганными нарушениями. Сотрудники «Кораблика» полностью вернули к полноценной жизни 95% ребят.

Более 200 детей получали реабилитационную помощь при орфанных заболеваниях. Это одна из самых сложных групп пациентов по риску осложнений.

Но результаты этих детей — одни из лучших.

Анастасия Глазырина

руководитель центра «Кораблик»

Федеральный детский реабилитационный центр «Кораблик» Российской детской клинической больницы — филиала РНИМУ имени Пирогова Минздрава России
Фото: Федеральный детский реабилитационный центр «Кораблик» Российской детской клинической больницы — филиала РНИМУ имени Пирогова Минздрава России

Результаты превышают изначальный потенциал

Больше всего юных пациентов поступило из Москвы и Подмосковья, Краснодарского края, Владимирской и Тюменской областей, а также из Дагестана. Программы комплексной терапии прошли 40 детей из новых регионов России, среди них — пациенты с минно-взрывными травмами.

Команда реабилитологов разрабатывает индивидуальный план для каждого ребенка. Мультидисциплинарный подход и оснащенность центра современными тренажерами позволяют детям добиться результатов, которые превышают изначальный реабилитационный потенциал ребенка.

Специальные приборы помогают восстановить движение суставов, постепенно увеличивают мышечную силу и физическую выносливость. Роботизированные тренажеры способствуют формированию активных движений рук и ног даже в сложных случаях. В центре есть бассейн и зоны водолечения — для реабилитации используют антигравитационный эффект в воде.

Федеральный детский реабилитационный центр «Кораблик» Российской детской клинической больницы — филиала РНИМУ имени Пирогова Минздрава России
Фото: Федеральный детский реабилитационный центр «Кораблик» Российской детской клинической больницы — филиала РНИМУ имени Пирогова Минздрава России

Пищеблок «Кораблика» тоже оснащен современным технологичным оборудованием. Для пациентов применяют два вида питания: групповое и индивидуальное.

В «Кораблике» работают логопеды и психологи, там также есть кабинеты для диагностики, сенсорно-моторной интеграции, психотерапии и социально-бытовой адаптации. Центр оснастили сенсорной комнатой, залами для развития крупной и мелкой моторики, кабинетами с биологической обратной связью и залом для арт-терапии.

В среднем курс реабилитации занимает около двух недель. С помощью тьюторов и педагогов проекта «УчимЗнаем» в курс интегрировали школьную программу.

Центр «Кораблик» открыли в рамках национального проекта «Здравоохранение». Медпомощь оказывают по полису ОМС детям от одного месяца до 18 лет по профилю «медицинская реабилитация».

Более четырех тысяч детей получили помощь за год работы центра «Кораблик»

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