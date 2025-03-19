«Шаги сделаны». О чем Путин и Трамп договорились по телефону

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили международные отношения и сотрудничество. Ключевой темой беседы стал конфликт на Украине. Главы государств пришли к ряду важных соглашений, которые в дальнейшем поспособствуют мирному урегулированию кризиса. Главные тезисы переговоров — в материале 360.ru.

Трамп и Путин — об Украине Пути урегулирования Главной темой переговоров, которые длились более двух часов, стала Украина. Российский и американский президенты провели подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации в зоне СВО. Путин подтвердил приверженность России мирному разрешению конфликта;

Путин заявил о готовности к совместной с американскими партнерами тщательной проработке возможных путей урегулирования.

Возможные пути урегулирования должны носить комплексный, устойчивый и долгосрочный характер. И учитывать безусловную необходимость устранения первопричин кризиса, законные интересы России в области безопасности.

Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press / www.globallookpress.com

Прекращение огня Путин поблагодарил Трампа за стремление способствовать прекращению огня и человеческих потерь;

Путин положительно откликнулся на идею Трампа о взаимном отказе сторон о т ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней;

Путин поддержал инициативу президента США о введении 30-дневного перемирия;

C российской стороны обозначен ряд существенных моментов, касающихся обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня по линии боевого соприкосновения.

Путин указал на риски, связанные с недоговороспособностью киевского режима;

Путин обозначил ключевые условия мирного соглашения.

Фото: РИА «Новости»

Ключевым условием для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его разрешения политико-дипломатическим путем — должно стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву.

«О перемирии, об остановке боевых действий мы по-прежнему повторили свою позицию — что эта тема требует тщательной проработки, гарантии, понимания, как это будет делаться», — заявил в беседе с 360.ru политолог, журналист Юрий Светов. Политолог отметил, что Россия будет соблюдать договоренности о прекращении огня при условии, что противоположная сторона также выполнит условия перемирия. Светов напомнил, что Путин четко обозначил основное условие перемирия — прекращение снабжения Украины оружием.

Обмен пленными Путин пообещал сохранить жизнь окруженным в Курской области военнослужащим ВСУ в случае сдачи их в плен;

Путин сообщил, что 19 марта произойдет обмен пленными по формуле «175 на 175»;

В качестве жеста доброй воли Украине передадут 23 тяжелораненых военных ВСУ; Судоходство в Черном море Путин и Трамп условились начать переговоры для проработки деталей инициативы по безопасности судоходства в акватории Черного моря.

Президенты — о телефонном разговоре «Сегодня у меня состоялся очень хороший и продуктивный разговор с президентом России Путиным. Мы договорились о немедленном прекращении огня в отношении энергоинфраструктуры, с пониманием того, что будем быстро работать над полным прекращением огня и, в конечном итоге, окончанием этой ужасной войны между Россией и Украиной», — написал Трамп в соцсети Truth. В Кремле отметили, о президенты подтвердили намерение продолжить усилия по достижению украинского урегулирования в двустороннем режиме. С этой целью создадут российскую и американскую экспертные группы.

Политолог Светов рассказал, что в последние дни предпринимались попытки сорвать телефонный разговор между российским и американским лидерами. Трампа призывали отказаться от этих переговоров, аргументируя тем, что это уступки Путину, что выиграет от переговоров только Россия. При этом Украина делала заявление, что она не пойдет ни на какие уступки — ни по территориям, ни по отказу от вступления НАТО и так далее, отметил Светов.

Поэтому главный результат — переговоры состоялись. Второе — на переговорах найдены точки соприкосновения, на которых позиции сходятся. И третье — предложена идея, как продолжить этот переговорный процесс. Юрий Светов политолог

Фото: РИА «Новости»

Путин и Трамп о международной повестке Главы государств также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в акватории Красного моря. «Лидеры широко говорили о Ближнем Востоке как о регионе потенциального сотрудничества для предотвращения будущих конфликтов», — указали в Белом доме. Президенты решили, что предпримут совместные усилия в целях: стабилизации обстановки в кризисных точках,

налаживания взаимодействия в вопросах ядерного нераспространения,

глобальной безопасности.

Это будет способствовать оздоровлению общей атмосферы российско-американских отношений.

«Оба лидера согласились, что будущее с улучшенными двусторонними отношениями между Соединенными Штатами и Россией имеет огромный потенциал. Это включает в себя огромные экономические сделки и геополитическую стабильность, когда будет достигнут мир», — сообщили в Белом доме. Президенты выразили заинтересованность в нормализации двусторонних отношений в свете особой ответственности России и США за обеспечение безопасности и стабильности в мире,

Главы государств обсудили ряд идей, идущих в направлении развития в перспективе взаимовыгодного сотрудничества в экономике и энергетике.

Фото: РИА «Новости»

Хоккейный матч Дональд Трамп поддержал идею Владимира Путина организовать хоккейные матчи между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ. «Шаги сделаны. Этот символический шаг о хоккейном матче между Россией и Соединенными Штатами, если произойдет сейчас, очень важный. У нас в стране все понятно: президент договорился, мы будем это выполнять. В США могут всячески препятствовать, придумывать какие-то уловки, ужимки, чтобы воспрепятствовать реализации договоренности», — выразил мнение Светов.

Фото: РИА «Новости»

Спортивный журналист Борис Ходоровский в беседе с 360.ru пояснил, что для организации матча не требуется разрешение Международной федерации хоккея, которая до 2026 года отстранила Россию и Белоруссию от участия в международных соревнованиях. «В Национальной хоккейной лиге, несмотря на все санкции и баны по отношению к российскому хоккею, выступает несколько десятков игроков из России. При этом это звезды первой величины — Александр Овечкин, Евгений Малкин, Сергей Бобровский. Имена можно перечислять до бесконечности», — отметил Ходоровский. Эксперт отметил, что из выступающих в НХЛ российских игроков можно составить две и даже три полноценные сборные.

Интерес к матчу между сборными РФ и США будет запредельный. Борис Ходоровский спортивный журналист

По словам эксперта, этот матч, идею которого поддержали президенты двух стран, может стать очень большим козырем для возвращения российского хоккея на международную арену.