Трамп поддержал Путина с идеей о хоккейном матче

Американский лидер Дональд Трамп поддержал предложение президента России Владимира Путина провести хоккейные матчи между российской и американской сборной. Об этом сообщила пресс-служба Кремля на официальном сайте .

Стороны обсудили возможность спортивных встреч между игроками, которые выступают в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Где могут пройти матчи, не уточнялось.

По итогам беседы, продлившейся более двух часов, президенты договорились о создании российской и американской экспертных групп для работы, а также «оставаться в контакте по всем затронутым вопросам».

Кроме того, Владимир Путин приказал на 30 дней прекратить удары по объектам энергетики Украины.