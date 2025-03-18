Трамп поддержал Путина с идеей о хоккейном матче

Американский лидер Дональд Трамп поддержал предложение президента России Владимира Путина провести хоккейные матчи между российской и американской сборной. Об этом сообщила пресс-служба Кремля на официальном сайте.
Стороны обсудили возможность спортивных встреч между игроками, которые выступают в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Где могут пройти матчи, не уточнялось.
По итогам беседы, продлившейся более двух часов, президенты договорились о создании российской и американской экспертных групп для работы, а также «оставаться в контакте по всем затронутым вопросам».
Кроме того, Владимир Путин приказал на 30 дней прекратить удары по объектам энергетики Украины.
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