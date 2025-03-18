В Белом доме раскрыли, с чего начнется движение к миру на Украине

Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп Путин во время телефонного разговора пришли к единому мнению, что движение к мирному урегулированию конфликта на Украине должно стартовать с прекращения огня по энергообъектам. Об этом написала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на странице в соцсети Х.