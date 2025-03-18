В Белом доме раскрыли, с чего начнется движение к миру на Украине
Белый дом: мирные шаги на Украине начнутся с прекращения огня по энергообъектам
Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп Путин во время телефонного разговора пришли к единому мнению, что движение к мирному урегулированию конфликта на Украине должно стартовать с прекращения огня по энергообъектам. Об этом написала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на странице в соцсети Х.
«Лидеры согласились, что движение к миру начнется с прекращения огня по энергетике и инфраструктуре», — подчеркнула Левитт.
В американской администрации обратили внимание, что Путин и Трамп договорились начать технические переговоры по введению режима полного прекращения огня и «постоянному миру».
«Эти переговоры начнутся незамедлительно», — резюмировали в Белом доме.
Как ранее сообщалось, что в Кремле раскрыли итоги переговоров Путина и Трампа.