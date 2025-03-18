Кремль раскрыл итоги переговоров Путина и Трампа

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонной беседе провели подробный и откровенный обмен мнениями по вопросу Украины. Об этом сообщила пресс-служба Кремля на официальном сайте .

Глава России выразил признательность американскому коллеге за стремление способствовать завершению украинского конфликта. Также Владимир Путин подтвердил принципиальную приверженность российской стороны к мирному разрешению данного вопроса.

Российский президент сообщил Дональду Трампу о готовности к совместной с США проработке допустимых путей урегулирования конфликта. И подчеркнул, что такие меры должны носить долгосрочный и комплексный характер.

В контексте предложения американского лидера о 30-дневном перемирии Россия обозначила несколько ключевых точек, которые следует обсудить в дальнейшем. Среди таковых — контроль за прекращением боевых действий на всей линии соприкосновения, остановка принудительной мобилизации на Украине и перевооружения украинских войск.

Кроме того, глава России отметил риски, которые связаны с отсутствием договороспособности у властей Украины. Киев неоднократно нарушал ранее достигнутые соглашения. Владимир Путин обратил внимание Трампа на варварские, террористические преступления ВСУ в Курской области.



Ранее стало известно, как прошел разговор Путина и Трампа.