Россия в качестве жеста доброй воли передаст Киеву 23 тяжелораненых солдат ВСУ

Во время телефонного разговора президент России Владимир Путин сообщил американскому коллеге Дональду Трампу об обмене военнопленными. Подробности опубликовали на сайте Кремля.

Обмен пленными между Россией и Украиной пройдет 19 марта. Обменяют 175 россиян на 175 украинцев.

Российский лидер также сообщил Трампу, что Россия в качестве жеста доброй воли передаст Киеву 23 тяжелораненых украинских военных, которые находятся на лечении в российских госпиталях.

Путин поддержал инициативу президента Трампа о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Глава государства обозначила несколько ключевых точек, которые следует обсудить в дальнейшем.

Путин подтвердил принципиальную приверженность России мирному разрешению конфликта на Украине.