Путин и Трамп обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в Красном море

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в акватории Красного моря. Об этом сообщили на сайте Кремля.

«Будут предприняты совместные усилия в целях стабилизации обстановки в кризисных точках, налаживания взаимодействия в вопросах ядерного нераспространения и глобальной безопасности», — сообщила пресс-служба.

Нормализация ситуации на Ближнем Востоке поспособствует оздоровлению общей атмосферы российско-американских отношений.

Главы государств в телефонной беседе провели подробный и откровенный обмен мнениями по вопросу Украины. Путин выразил признательность Трампу за стремление способствовать завершению украинского конфликта. Также он подтвердил принципиальную приверженность России мирному разрешению данного вопроса.