Путин и Трамп обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в Красном море

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в акватории Красного моря. Об этом сообщили на сайте Кремля.
«Будут предприняты совместные усилия в целях стабилизации обстановки в кризисных точках, налаживания взаимодействия в вопросах ядерного нераспространения и глобальной безопасности», — сообщила пресс-служба.
Главы государств в телефонной беседе провели подробный и откровенный обмен мнениями по вопросу Украины. Путин выразил признательность Трампу за стремление способствовать завершению украинского конфликта. Также он подтвердил принципиальную приверженность России мирному разрешению данного вопроса.
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