Путин в разговоре с Трампом отметил необходимость прекращения перевооружения ВСУ

Президент России Владимир Путин в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом во время телефонного разговора обсудили необходимость прекращения огня на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Американский лидер выдвинул инициативу о введении временного перемирия на 30 дней. Российская сторона со своей стороны обозначила перечень важных моментов, среди которых обеспечение контроля за прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, прекращение принудительной мобилизации на Украине и перевооружение ВСУ.

Кроме того, Путин отметил недоговороспособность украинских властей, которые неоднократно нарушали достигнутые договоренности. Также во время разговора подняли тему варварских преступлений, совершенных украинскими боевиками против гражданского населения Курской области.

Также Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Путин сразу же отреагировал на это предложение.