После падения власти Башара Асада многих справедливо волнует судьба российских баз — Тартуса и Хмеймима. Сейчас Запад делает все, чтобы новые сирийские власти прогнали нас. Давит на Дамаск. Дескать, пока русские в Сирии, никакой нормализации отношений. Если Россия потеряет этот плацдарм, он ударит по всей нашей работе в Африке. Допустить этого мы не можем.

В понедельник, 16 декабря, Европейский союз и Британия направили две отдельные делегации в Дамаск для проведения переговоров с новой сирийской администрацией. Позиция ЕС заключается в том, что «в Сирии нет места экстремизму, России и Ирану». Во вторник состоялась министерская встреча между Вашингтоном и его европейскими союзниками, на которой обсуждали ситуацию в Сирии. Запад хочет заполнить вакуум, который образовался в результате ухода России и Ирана с сирийской сцены. Тем временем цена сохранения баз в Сирии может оказаться чисто коммерческой, а именно — «зерновой». Переговоры по этому поводу не прерывались, идут в постоянном режиме.

Фото: Российские самолеты Су-34 на базе Хмеймим в Сирии / РИА «Новости»

Как сообщила газета The Times, лидер сирийской оппозиции Ахмед аш-Шараа не стал затрагивать вопрос о судьбе российских военных в Сирии. Однако один из советников сообщил, что с Москвой ведут переговоры о присутствии на двух военных базах на побережье. При этом, по информации Reuters, замороженные «ввиду неопределенности» поставки российского зерна в Сирию «стали элементом предметного торга за сохранение Россией баз». При торге речь идет о том, чтобы «расплатиться» за аренду «спецскидкой» на излишки урожая зерновых на протяжении срока присутствия. Примечательно, что в «аукцион щедрости» пытается вписаться и Украина. Зеленский заявил, что обсудил с чиновниками помощь Сирии в виде зерна, масла и муки.

Казалось бы, как Украина поможет кому-то и чем-либо? Однако Киев все же пытается влезть в эту историю. Впрочем, из-за расторжения нами абсолютно невыгодной «зерновой сделки», которую враг использовал в своих военных и политических целях, Украина не в состоянии доставить «заказчику» зерно.

Раздача после намаза дешевой муки населению — важнейший фактор стабильности что в Египте, что в Сирии, что в Ливане, и констатирует российское вековечное доминирование в производстве «сыпучего золота».

Фото: Carlos Castro/Keystone Press Agency / Global Look Press

Торг продолжится Сегодня к власти в Сирии пришла оппозиция, с которым долгие годы воевали в регионе. Россия активно помогала с ней бороться, вплоть до последних месяцев, напомнил в разговоре с 360.ru член президиума Общероссийской организации «Офицеры России» полковник запаса Левон Арзанов. — Иранские силы выведены полностью с территории Сирии? — Да. Мы же пока на двух базах остаемся. Это, конечно, результат закулисных российско-турецких переговоров. Действующее правительство Сирии марионеточное. Управляется турками. — И пока все договоренности сохраняются. — Именно. Торг будет продолжаться. Что там придумает наш «друг» Эрдоган, воткнувший уже не один нож в спину, сказать сложно. Он сидит на трех стульях и будет исходить из того, что ему будет выгоднее. Выгодно ли ему сотрудничать с нами или с США. Думаю, он выберет американцев в итоге.

Фото: Ting Shen — Pool via CNP/Keystone Press Agency / Global Look Press

— Иными словами, базы сохранить не удастся? — Есть такая вероятность. И очень большая. В этом случае наши войска оттуда будут выведены. Наши базы фактически находятся на враждебной территории. Думаю, за меньшие деньги Россия может договориться с более дружественными странами, такими как Египет и Ливия. И использовать эти страны для работы в Африке. Это лучше, чем оставаться в Сирии. Там идет антироссийская риторика, она будет только нарастать.

Фото: На базе Хмеймим в Сирии / РИА «Новости»

— Что думаете по поводу Украины в этой истории? — Украина — шавка Запада. Она, где только возможно, будет подтявкивать. Но что они могут там сделать? Они слишком далеко и слишком бедные для того, чтобы как-то влиять на какие-то процессы на Ближнем Востоке. Максимум — могут продавать сирийской власти часть оружия, поставляемое Западом. Это в принципе давно известный факт. Это уже происходило. И они могут еще подзаработать, когда Сирия скатится в пучину полномасштабной гражданской войны. — Она обязательно будет между группировками, захватившими власть? — У них уже идет внутреннее противоборство. Опять же, курдский вопрос. Турция, очевидно, в ближайшее время начнется свою специальную военную операцию по уничтожению сирийских курдов. На этой войне Украина может нагреть руки, поставляя вооружение. У них ничего святого нет. Они будут улыбаться Западу и одновременно продавать то оружие, которое они получили от союзников, сирийским террористам.

Фото: Sally Hayden/Keystone Press Agency / Global Look Press

«Кто есть кто» Евросоюз стремится заместить собой Россию по всему миру, в том числе на постсоветском пространстве. Его программы «Восточное партнерство» направленны прежде всего на страны бывшего СССР, в Восточной Европе, Кавказе, Средней Азии. На Ближнем Востоке просматривается ровно такая же логика: Ливия, Тунис, а теперь и Сирия. Они рассматриваются как естественные сферы контроля для Евросоюза. «Китай, Россия и Иран — антагонисты с точки зрения коллективного Запада — видятся прямыми врагами, которых необходимо убрать отовсюду. Интерес просматривается как на коллективном уровне Запад против не западных стран, так и на уровне ЕС, и на уровне отдельных участников сообщества. Великобритания и Франция еще в начале XX века примеряли на себя роль колониальных хозяев региона, и теперь снова возвращаются к своей исторический роли. Сейчас проходит много совещаний на уровне глав ЕС, ЕС и НАТО, ЕС и США о коллективных планах в регионе», — рассказал 360.ru политолог Владимир Киреев.

Фото: Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус в Ираке, декабрь 2024 года. Kay Nietfeld/dpa / Global Look Press

И здесь разворачивается интересный процесс. Он нам покажет, насколько един сегодня коллективный Запад, готовы ли делиться основные игроки в регионе — Турция, Израиль, США, Франция и Великобритания — властью друг с другом. Пока уровень их единства неочевиден. Неочевидна и позиция других крупных сил — Саудовской Аравии, Катара, Египта, их реакция на возвращение фактически западного колониального контроля в регион. На наших глазах разворачивается важный момент истории, показывающий, кто есть кто. И какие между ними отношения перед возможной мировой войной.