Правила оформления семейной ипотеки изменят

Правила оформления семейной ипотеки в России скорректируют в части механизма лимитов. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

Таким образом в ведомстве отреагировали на поручение президента Владимира Путина, которое глава государства дал в ходе традиционной прямой линии.

«С учетом поручения президента России по итогам прямой линии, Минфин подготовит поправки в правила „Семейной ипотеки“, чтобы исключить механизм лимитов из программы», — отметили в пресс-службе министерства.

Минфин добавил, что в отдельных банках проблему с преждевременным исчерпанием лимитов уже решили. В настоящее время финансовые организации оформляют кредиты населению в рамках общего объема средств по программе, выдачу займов не приостанавливали.

Ранее Путин назвал возникшую ситуацию с лимитами по семейной ипотеке безобразием. Президент объяснял, что от данной льготной программы выигрывают только банки.