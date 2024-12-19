Путин подвел итоги 2024 года. Главные заявления президента

Владимир Путин подвел итоги 2024 года на традиционной пресс-конференции, совмещенной с прямой линией. Президент ответил на 76 вопросов журналистов, блогеров и россиян, разговор продолжался четыре с половиной часа. Самые важные моменты собрал 360.ru.

Прямая линия с Путиным — 2024 Московский Гостиный Двор 19 декабря стал площадкой для пресс-конференции и прямой линии Владимира Путина. Вопросы главе государства смогли задать не только граждане России, журналисты и военкоры, но и блогеры, а также представители зарубежной прессы, в том числе недружественных стран. Россияне отправили более двух миллионов обращений. Их помогал принимать и сортировать искусственный интеллект. Президент постарался ответить на максимальное количество вопросов в зале, по телефону и видеосвязи — встреча продолжалась более четырех часов. В частности, Путин рассказал о состоянии экономики, давних дружеских связях России и Китая, положении в Сирии, высказал свое мнение о проблеме мигрантов, телефонных мошенниках и будущем Украины, пообещал помочь разобраться с программой льготной ипотеки.

Интересно Путин признался, что Россия для него — не просто огромная территория, но и люди. И он относится к России как к своей семье. Путин признался, что Россия для него — не просто огромная территория, но и люди. И он относится к России как к своей семье.

О российской экономике Первая тема, которую поднял президент, — экономика России. Путин подчеркнул, что один из ее серьезных показателей для всех стран — уровень безработицы. В России он рекордно низкий — 2,3%. Рост промышленности составил 4,4%, а перерабатывающей промышленности — 8,1%.

С экономикой в целом в России ситуация обстоит нормально, устойчиво. Мы развиваемся, несмотря ни на что, несмотря ни на какие внешние угрозы и попытки воздействия. В прошлом году, как известно, рост экономики у нас был 3,6%, в этом году будет 3,9%, а может быть, и четыре даже. Владимир Путин

Президент уточнил, что таким образом рост экономики России составил около 8% за два года. При этом показатели Соединенных Штатов — 5–6%, в странах еврозоны — 1%, а в ведущей экономике ЕС — Германии — вообще нулевой рост, и, судя по всему, так же будет в следующем году.

Международные финансово-экономические институты поставили Россию на первое место в Европе по объему экономики, по паритету покупательной способности, и на четвертое место в мире. Впереди Китай, Соединенные Штаты, Индия. Мы обогнали еще в прошлом году ФРГ и в этом году — Японию. Но это не такой показатель, на котором мы должны заснуть и успокоиться. Владимир Путин

Инфляция, конечно, тревожный сигнал. Но и заработные платы россиян выросли на 9% в реальном выражении, добавил глава государства. Также увеличились располагаемые доходы населения. Так что в целом ситуация стабильная и надежная.

Фото: Пресс-конференция и прямая линия президента России Владимира Путина, 19 декабря 2024 года. Roman Naumov / Global Look Press

О ситуации с ценами Многие россияне задавали вопросы о росте цен на продукты питания. Как известно, предложение на рынке должно соответствовать доходам населения, или покупательная способность должна соответствовать объему производимых в стране товаров. Но доходы и заработные платы в последнее время росли более быстрыми темпами, производство не успевает обеспечить спрос, объяснил Путин.

По мясу мы полностью себя обеспечиваем, 100%. Это хороший показатель. Но это с чем связано? У нас потребление мяса в год — примерно 80 килограммов на человека, а в мире — 42 примерно, усредненный показатель. Вроде бы хватает, но все равно. Потребление мяса у нас выросло в два раза за последнее время, понимаете? В два раза. <…> Рост цен — это вещь неприятная и плохая на самом деле. Но надеюсь, что, в целом сохраняя макроэкономические показатели, мы и с этим тоже справимся, потому что макроэкономика лежит в основе здоровья экономики в целом. Владимир Путин

Об СВО Совсем недавно бойцы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота передали президенту копию своего боевого знамени. Путин поблагодарил за подарок и подчеркнул, что ситуация на всей линии боевого соприкосновения меняется кардинально. Ежедневно российские войска возвращают территорию квадратными километрами.

Это, в принципе, классика развития боевых действий: сначала противник лезет, ему наносят серьезное поражение в технике, боеприпасах, личном составе, а потом начинают сами движение вперед. Именно так у нас и происходит. Боевые действия — сложная вещь, и поэтому загадывать вперед трудно и ни к чему. Но мы движемся к решению наших первостепенных задач, которые обозначили в начале специальной военной операции. Владимир Путин

Президент заверил, что все территории Российской Федерации будут очищены от захватчиков. Он также пообещал, что пострадавшие получат помощь от государства, в том числе те россияне, дома которых разрушили обстрелы ВСУ. Будут восстановлены населенные пункты, их инфраструктура и объекты социального назначения. «Тому, кто хочет переехать, будем помогать переезжать в другие регионы. Уже сейчас выделено на эти цели, если мне память не изменяет, где-то 108 миллиардов рублей. Первые деньги, я знаю, уже получены. Работать администрация будет все праздники, будет встречаться с людьми и решать вопросы, в том числе и по сертификатам», — добавил глава государства.

Фото: Пресс-конференция и прямая линия президента России Владимира Путина, 19 декабря 2024 года. Shatokhina Natalia / Global Look Press

Также государство постарается минимизировать бюрократические проволочки при выплатах бойцам на СВО. К ним причислят военных, которые защищают Курскую область в рамках контртеррористической операции и раньше не получали оплату как участники специальной военной операции.

Честно говоря, мне это в голову не приходило. Я прошу прощения, но это все будет исправлено. Жалко, что и военное ведомство не обратило на это внимания, — все-таки это прежде всего их обязанность. Все поправим, все получат все, что причитается военнослужащим, которые исполняют свой долг перед Родиной на линии боевого соприкосновения. Пересчитаем и задним числом. Владимир Путин

Путин добавил, что Минобороны постарается ускорить выплаты вознаграждений за подбитую вражескую технику. Тем более что сейчас в Курской области разбитых машин противника больше, чем за прошлый год по всей линии боевого соприкосновения.

Об «Орешнике» и ядерной доктрине России Президент подтвердил, что ракетный комплекс «Орешник» — современное, новое оружие средней и меньшей дальности. Разумеется, большинство разработок в любой сфере деятельности опираются на какие-то прежние достижения, благодаря которым делается шаг вперед.

Некоторые эксперты на Западе полагают, что такая ракета легко сбивается, уничтожается, особенно на начальной траектории полета. Что можно сказать таким экспертам? […] Пусть они предложат нам и тем на Западе и США, кто им платит за их анализ, произвести некий эксперимент, скажем, высокотехнологичную дуэль XXI века. Владимир Путин

Путин предложил скептикам выбрать в Киеве какой-то объект для поражения и сосредоточить там все свои силы ПВО и ПРО. Туда будет нанесен удар «Орешником». Так можно будет наглядно убедиться, на что способно западное оружие. Россия к такой дуэли готова. Что касается ядерной доктрины, то Россия не принимала новую концепцию, а добавила некоторые изменения, отметил президент.

Мы говорим о повышении ответственности неядерных государств, которые могут принимать участие в агрессии против Российской Федерации вместе со странами, которые обладают ядерным оружием. И если такие страны так же будут, как и их союзники, создавать угрозу нашему суверенитету, существованию России, то мы имеем в виду, что считаем себя вправе применять и против них наше ядерное оружие. Владимир Путин

Также Россия будет стоять на страже интересов своих союзников и сделает все, чтобы обеспечить безопасность Белоруссии. И это очень важный компонент обновленной ядерной стратегии Российской Федерации.

Фото: Пресс-конференция и прямая линия президента России Владимира Путина, 19 декабря 2024 года. Roman Naumov / Global Look Press

О восстановлении новых территорий Российской Федерации хватит сил и средств восстановить свои исторические территории, которые вернулись в границы страны. Существует огромная программа восстановления и развития этих территорий, она рассчитана до 2030 года. Работа уже ведется и будет вестись: восстановление дорожной сети, жилья, объектов ЖКХ, соцкультбыта.

Мы в течение трех лет планируем привести всю дорожную сеть этих регионов в нормативное состояние. […] Мы планируем построить кольцевую дорогу вокруг Азовского моря, которое стало внутренним морем Российской Федерации. Это будет такая же дорога, как «Таврида» в Крыму, — четырехполосное движение со всеми преимуществами для такой трассы. Владимир Путин

Все эти проекты обеспечены деньгами, заверил президент. Некоторые объекты социального назначения уже введены в строй. В Донецке — перинатальный центр мирового класса, в Мариуполе — медицинский центр, в Запорожской области планируется очень большая детская клиническая больница. Работа запланирована до 2030 года.

Уже сейчас восстановлена в основном 21 тысяча объектов, причем 11 тысяч — за счет средств федерального бюджета, а 10 тысяч — за счет регионов-шефов со всей Российской Федерации. […] В течение ближайших пяти-шести лет мы должны восстановить и построить еще 20 тысяч объектов, и все это будет сделано. Владимир Путин

Путин также уточнил, что людям, получившим гражданство России, будет зачтен их трудовой стаж на Украине — об этом в ноябре был принят соответствующий федеральный закон. Если по каким-то причинам нет документов, данные можно подтвердить. Они закрываются свидетельскими показаниями и решениями межведомственных региональных комиссий.

Об экологической катастрофе в Анапе После крушения двух танкеров во время шторма в Керченском проливе власти и волонтеры делают все возможное, чтобы справиться с экологической катастрофой, напомнил Путин. Нефтепродукты выбросило на берег пляжа в районе Анапы, также загрязнение распространяется в сторону Геленджика. К тому же на море продолжается шторм.

Работают разные службы, службы разных ведомств, это и министерство природных ресурсов, Минтранс, МЧС. Эта работа должна координироваться, я попросил председателя правительства организовать рабочую группу, ее возглавляет вице-премьер по транспорту Виталий Савельев. И все службы работают. Регулярно и мне докладывают о том, что происходит. Владимир Путин

Сейчас важно огородить участок моря, где разлиты нефтепродукты, бонами, чтобы не дать возможности расползаться пятну, подчеркнул президент. Затем нужно убрать с берега топочный мазут, но часть его уже залегла на дно. Где-то в мае, когда температура воды будет выше, он может подняться на поверхность, и нужно быть готовыми его убрать.

Нужно вытаскивать затопленные танкеры на берег. Нужно их укреплять сейчас, чтобы ничего не вытекало, подводить туда так называемое полотенце и потом делать проект. Это отдельная большая работа. Правительство этим занимается. Очень рассчитываю на то, что время не будет упущено. Владимир Путин

О ситуации в Сирии События в Сирии не стоит рассматривать как какой-то сбой, поражение России, подчеркнул Путин. Ведь российский контингент пришел туда 10 лет назад для того, чтобы помешать созданию террористического анклава, вроде того, что наблюдали в некоторых других странах, например в Афганистане. И эта задача была решена.

Те группировки, которые воевали в свое время с режимом Асада, с правительственными войсками, тоже претерпели внутренние изменения. Недаром сегодня многие европейские страны и Соединенные Штаты хотят наладить с ними отношения. Если они террористические организации, чего же вы туда лезете? Значит, они изменились, не так ли? А это значит, что в известной степени цель достигнута. Владимр Путин

Когда 350 боевиков вооруженной оппозиции подошли к Алеппо, город защищали примерно 30 тысяч человек правительственных войск, а вместе с ними и так называемые проиранские подразделения. Все они отошли без боя, взорвали свои позиции и ушли. Так же, за редкими исключениями, происходило по всей территории страны.

Если раньше, допустим, наши иранские друзья просили помочь перевезти свои подразделения на территорию Сирии, то теперь они попросили выводить их оттуда. Мы вывезли четыре тысячи иранских бойцов в Тегеран с базы Хмеймим. Часть так называемых проиранских подразделений ушли без боя в Ливан, часть — в Ирак. Владимир Путин

Сегодня Россия поддерживает отношения со всеми группировками, которые контролируют ситуацию в Сирии. Подавляющее число из них говорит, что они были бы заинтересованы в том, чтобы российские военные базы остались, рассказал президент. Пока окончательное решение на этот счет не принято. Однако главным бенефициаром того, что происходит в Сирии, можно считать Израиль, заметил Путин. Его войска продвинулись на 25 километров и уже заняли укрепления вроде линии Мажино, которые были созданы для сирийцев еще СССР.

О мерах поддержки россиян и других вопросах Президент отметил, что в России действуют эффективные меры по поддержке семей. Выплачивается пособие матерям до достижения ребенком 18-летия — такую помощь получают уже свыше 10 миллионов детей и примерно 320 тысяч беременных женщин. Кроме того, нигде в мире больше не существует программы материнского капитала.

Развиваем всю систему, связанную с медициной, с детством, с материнством, и будем дальше это все делать, будем донастраивать этот инструмент дальше. Это очень важные вещи. Владимир Путин

Банки не могут отказывать людям в льготных программах ипотек вроде семейной или IT, подчеркнул глава государства. Он пообещал разобраться с проблемами жилья и выплат пособий нескольких семей, которые обратились к нему во время прямого эфира. Также Путин призвал ужесточить требования для трудовых мигрантов и загодя, еще на их родине, знакомить наемных рабочих с российской культурой и законами.