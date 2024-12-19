Путин объяснил, почему прогнозы Жириновского сбываются

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский не был предсказателем, но его прогнозы сбываются. На прямой линии президент России Владимир Путин пояснил, почему высказывания политика превращаются в реальность.

Глава государства отметил, что Жириновский любил эпатаж и эпатировал с удовольствием. Но он был очень эрудированным и хорошо подготовленным экспертом.

«Все, что он говорил, сбывается, действительно, потому что он говорил это на основе анализа того, что происходило и в нашей стране, и в мире, и прогнозировал развитие ситуации, и это сбывается. Поэтому это именно прогноз, основанный на реальных знаниях и на том опыте, что у него был как у специалиста», — пояснил президент.

На вопрос, с кем бы он хотел встретиться за чашкой чая, Путин ответил, что из ныне живущих — почаще с близкими и друзьями. Из известных личностей российский лидер отметил канцлера ФРГ Гельмута Коля и президента Франции Жака Ширака.