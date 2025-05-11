Переговоры с Украиной и связи с Китаем. О чем объявил Путин в ночь на 11 мая

После четырех дней празднования Дня Победы и череды полноформатных международных переговоров президент России Владимир Путин выступил перед журналистами. 360.ru собрал основные заявления главы государства.

Празднование Дня Победы В первую очередь Путин поблагодарил иностранных гостей. Он заявил, что Россия чтит всех, кто внес вклад в общую победу над нацизмом. Это союзники СССР по антигитлеровской коалиции, воины Китая, участники антифашистского сопротивления в Европе, бойцы народно-освободительных движений в Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, добровольцы из стран Латинской Америки.

Фото: President of Russia Office apai/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

В торжествах приняли участие 27 глав государств и около 10 руководителей международных организаций. Еще шесть стран были представлены на высоком уровне. Парадные расчеты 13 государств присоединились к шествию по Красной площади. Европейские лидеры прибыли в Россию, несмотря на угрозы, шантаж и препятствия вплоть до перекрытия воздушного пространства. Это Сербия, Словакия, Босния и Герцеговина. «Понимаем, с каким массированным давлением они сталкивались. Потому искренне ценим их политическое мужество, твердую нравственную позицию, решение разделить с нами праздник, отдать дань памяти героям Великой Отечественной войны, Второй мировой войны», — заявил Путин. Благодарность КНДР Президент сообщил, что имел возможность лично поблагодарить военачальников Корейской народной армии, передать теплые слова солдатам и командирам подразделений спецназа, которые вместе с российскими бойцами освобождали Курскую область.

Фото: Ding Haitao/XinHua / www.globallookpress.com

«Действовали, еще раз хочу сказать, в высшей степени профессионально. Показали хорошую выучку и подготовку», — сказал он. Партнерство с Китаем Главным гостем торжеств Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина. Переговоры с ним прошли исключительно плодотворно, завершились принятием двух совместных заявлений на уровне глав государств, подписанием межправительственных и межведомственных соглашений. «Подлинным примером современных равноправных отношений в XXI веке может служить наше всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие с Китайской Народной Республикой», — сказал президент. Ответный визит Путина в Китай состоится в сентябре. Он примет участие в торжествах, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией. Контакты в Москве Россию с друзьями и единомышленниками, по словам президента, объединяют общая память и уважение к истории, подвигам подлинных героев, сражавшихся за свободу. И конечно, ответственность за построение более справедливого и безопасного мира.

Фото: РИА «Новости»

«Именно вопросы, от которых прямо зависит стабильное, устойчивое развитие всего мирового сообщества в Евразии и других регионах мира, были в центре состоявшихся в Москве двусторонних и многосторонних встреч», — сказал он. На повестке стояли политические, экономические и гуманитарные вопросы. Путин сообщил, что за четыре дня, с 7 по 10 мая, прошли мероприятия с участием лидеров трех иностранных государств — Китая, Венесуэлы и Вьетнама. Состоялось 20 двусторонних встреч с главами стран СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока, Европы и Латинской Америки. Перемирие на Украине

Путин напомнил, что Россия неоднократно выступала с инициативами по прекращению огня, но украинская сторона саботировала их. ВСУ около 130 раз нарушили 30-дневный мораторий на удары по энергетическим объектам, почти пять тысяч раз — пасхальное перемирие.

Тем не менее на празднование Дня Победы — а мы считаем это святым для нас праздником — объявили перемирие в третий раз. При этом мы передавали и тем нашим коллегам на Западе, которые, на мой взгляд, искренне ищут пути к урегулированию, и нашу позицию по этому вопросу, что в будущем не исключаем возможности продлить сроки этого перемирия, но, разумеется, после анализа того, что произойдет в эти несколько дней Владимир Путин президент России

Однако Украина не откликнулась на предложение. Киевский режим с 6 на 7 мая предпринял масштабные атаки с участием 524 БПЛА, 45 безэкипажных катеров, некоторого количества западных ракет. За три дня перемирия боевики попытались напасть на госграницу в районе Курской области и на стыке с Белгородской. На других направлениях произошли еще 36 атак, в том числе попыток проникнуть в Россию. «Наши специалисты считают, что они ни имели никакого военного значения, проводились исключительно по политическим соображениям. Противник понес очень большие потери», — заявил глава государства. Запугивание политиков Власти Украины не только отклонили предложение России о прекращении огня, но и пытались запугать лидеров стран, приехавших на празднование Дня Победы в Москве.

Фото: РИА «Новости»

«Кого пытались запугать из тех, кто приехал в Москву на празднование победы над нацистской Германией? <…> Ведь те, кто приехал к нам, — это лидеры не по должностному положению, это лидеры по характеру, убеждениям и готовности отстаивать их», — сказал он. Их запугивал киевский режим — люди, отдающие честь солдатам СС и возводящие их в ранг национальных героев. По мнению Путина, те, кто пытался это сделать, не соответствовали размаху, на который они рассчитывали. Возобновление прямых переговоров с Украиной

Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от диалога. Не она прервала переговоры в 2022 году, а украинская сторона. Российский лидер предложил Киеву возобновить прямые переговоры, причем без всяких предварительных условий.

Начать предлагаем без промедления в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле — там, где они проводились ранее и были прерваны Владимир Путин президент России

В 2022 году стороны подготовили совместный проект документа, и руководитель киевской делегации парафировал его. Но по настоянию Запада он был выброшен в корзину.

Путин подчеркнул, что Россия настроена на серьезные переговоры с Украиной.

Их смысл в том, чтобы установить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного прочного мира на историческую перспективу. Не исключаем, что в ходе этих переговоров удастся договориться и о каких-то новых перемириях Владимир Путин президент России

По его мнению, реальное прекращение огня обеими сторонами стало бы первым шагом к долгосрочному миру, а не прологом к продолжению конфликта после довооружения ВСУ, «лихорадочного рытья окопов» и опорных пунктов. «Наше предложение, что называется, на столе. Решение сейчас за украинскими властями и их кураторами, которые, руководствуясь, похоже, своими личными политическими амбициями и интересами своих народов, хотят продолжать войну с Россией руками украинских националистов», — сказал он. Люди, которые действительно хотят мира, с ним согласятся. Путин также выразил признательность за посредничество Китаю, Бразилии, странам Африки, Ближнего Востока и новой администрации США.