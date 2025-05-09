Песков назвал актом героизма приезд Вучича и Фицо в Москву

Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Венгрии Роберт Фицо совершили акт героизма, приехав в Москву на празднование Дня Победы. Об этом Первому каналу сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Если говорить о Вучиче и о Фицо, это просто такой, наверное, фактически акт героизма. <…> Настолько отдать должное Дню Победы, продемонстрировать свою суверенную волю, несмотря на неприкрыто оголтелое давление, — это достойно самой высокой оценки», — сказал он.

Ранее Вучич заявил, что сдержал обещание президенту России Владимиру Путину прилететь на 9 Мая в Москву, несмотря на все сложности. Сербский лидер подчеркнул, что перед ним стоит важная задача — сохранить память о Победе в Великой Отечественной войне.

Вучич предупредил, что если придется ответить за поездку в российскую столицу, то лично ему, а не всей Сербии.