ВСУ четыре раза пытались прорваться в Курскую и Белгородскую области в перемирие

ВСУ за время объявленного Россией перемирия совершили четыре попытки прорваться через государственную границу в Курской и Белгородской областях. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Несмотря на объявление режима перемирия, формирования ВСУ не прекратили ведение боевых действий против российских войск», — отметили в ведомстве.

Помимо попыток через госграницу, украинские боевики совершили 15 атак и одну разведку боем в районе села Новоегоровка в ЛНР, а также населенных пунктов Липовое, Редкодуб, Дзержинск, Романовка, Новооленовка, Миролюбовка, Ульяновка, Елизаветовка, Троицкое, Алексеевка, Новоалександровка и Веселое в ДНР.

Ранее стало известно, что при атаке ВСУ на Курскую область погибла 61-летняя жительница поселка Глушково. Противник обстрелял регион во время перемирия, которое объявил президент Владимир Путин. Оно вступило в силу в 00:00 по московскому времени 8 мая и продлится до 00:00 11 мая.