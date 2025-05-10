«Детская шутка». Фицо высмеял попытки ЕС помешать ему приехать в Москву

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо назвал «детской шуткой» логистические препятствия, которые ему чинили страны ЕС, чтобы не пустить на празднование 80-летия Победы в Москву. Об этом он заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщило РИА «Новости» .

«Все технические проблемы, с которыми мы столкнулись, которые устроили наши коллеги из Евросоюза, будем считать детской шуткой», — сказал он.

Фицо пояснил, что у него было несколько вариантов, как попасть в Россию. Один из них — на машине через Белоруссию. Еще был альтернативный маршрут через Калининград.

Словацкий премьер добавил, что возможностей было много. При этом у них была четкая цель — прибыть в Москву утром в 9:00, причем им это удалось сделать.

Путин в ходе встречи с Фицо предложил помочь Словакии в установке памятника маршалу Ивану Коневу. Глава государства добавил, что Россия в целом готова восстановить отношения с республикой. Фицо, в свою очередь, поблагодарил российского лидера за гостеприимство, сообщил Life.