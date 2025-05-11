Путин провел 17 встреч с мировыми лидерами на полях празднования юбилея Победы

Президент России Владимир Путин провел 17 полноформатных переговоров с зарубежными лидерами и представителями делегаций в рамках празднования 80-й годовщины Победы в Москве. Об этом сообщило РИА «Новости».

Программа встреч стартовала 7 мая. Российский лидер пообщался с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. В тот же день состоялись переговоры с главами Кубы, Монголии и Республики Конго.

В четверг, 8 мая, ключевым событием дня стали переговоры Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Стороны подписали соглашение о совместной работе по обеспечению глобальной безопасности.

После парада Победы глава государства принял президентов Бразилии и Египта Луиса Инасио Лулу да Силву и Абдель Фаттаха ас-Сис, сербского лидера Александра Вучича и премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Также состоялась беседа с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Переговоры продолжились 10 мая с лидерами Вьетнама, Зимбабве, Палестины, Буркина-Фасо и Ливии. Путин также пообщался в Кремле с руководителями Абхазии и Южной Осетии.

Часть встреч проходила в неформальном формате. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил из рук Путина наградной лист своего отца — Героя Советского Союза.