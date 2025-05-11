Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле

Президент Владимир Путин предложил Украине, несмотря ни на что, возобновить прямые переговоры без всяких предварительных условий 15 мая, в Стамбуле. Об этом российский лидер заявил на пресс-конференции в Кремле.

«Начать предлагаем без промедления уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле, там, где они проводились ранее и там, где они были прерваны. Мы настроены на серьезные переговоры с Украиной», — отметил он.

Президент уточнил, что прямые переговоры нужно проводить без всяких предварительных условий и начать без промедления. Поэтому теперь решение за украинскими властями и их кураторами.

Также Путин заявил, что в воскресенье, 11 мая, у него запланирован разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Глава государства планирует обсудить с ним возможность проведения в Стамбуле прямых переговоров.

Кроме того, Путин поблагодарил посредников за помощь в мирном урегулировании с Украиной, в том числе администрацию Дональда Трампа.

Выступая перед журналистами Путин поблагодарил лидеров зарубежных стран, присоединившихся к празднованию 80-летия Победы в Москве.