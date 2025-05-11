Путин: Россия чтит всех, кто внес вклад в победу над нацизмом

Россия ценит вклад всех, кто внес его в завершение Второй мировой войны. Президент России Владимир Путин поблагодарил лидеров зарубежных стран, присоединившихся к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войны. Он заявил об этом на итоговой встрече с журналистами в Кремле, которую транслировала пресс-служба администрации.

«С нашими друзьями и единомышленниками нас объединяет общая память и уважение к истории, к подвигу подлинных героев, которые сражались за свободу. И, конечно, наша ответственность за будущее, за построение более справедливого и безопасного мира», — сказал он.

Путин признал вклад всех причастных к победе над нацизмом. Он поблагодарил лидеров стран и международных организаций, которые присоединились к праздничным мероприятиям. По мнению президента, это говорит о консолидации вокруг общей победы.

По информации президента, 13 государств направили парадные расчеты направили парадные расчеты на шествие в Москве. Лидеры европейских стран столкнулись с шантажом и угрозами, но все равно приехали в Россию. Путин отметил их мужество.

Кроме участия в праздновании Дня Победы Путин провел за четыре дня 17 переговоров с зарубежными партнерами. Последние встречи прошли с президентами Абхазии и Южной Осетии.