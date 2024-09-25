Москву ничто не остановит? О чем говорит новая ядерная доктрина России

В России обновили ядерную доктрину: президент Владимир Путин представил ее на открытии тематического заседания Совбеза, которое впервые прошло публично. На какие аспекты обратил внимание глава государства и что можно считать поводом для ядерного ответа страны на агрессию извне — в материале 360.ru.

Что сказал Путин на совещании по ядерному сдерживанию Во вступительном слове Путин напомнил, что Основы государственной политики в области ядерного сдерживания — определяющий и детализирующий ядерную стратегию России документ. В нем прежде всего зафиксирован базовый принцип применения ЯО как крайней меры защиты суверенитета страны.

Подчеркну, мы всегда в высшей степени ответственно подходили к таким вопросам. Хорошо осознавая, какой колоссальной силой обладает это оружие, стремились укрепить международно-правовую базу глобальной стабильности, не допустить «расползания» ядерных вооружений и их компонентов. Владимир Путин президент России

Путин напомнил, что ядерная триада была и остается гарантом обеспечения безопасности государства и граждан, инструментом поддержания стратегического паритета и баланса сил в мире. Он также обратил внимание, что России необходимо учитывать в динамично меняющемся мире возникновение новых источников военных угроз и рисков как для нее самой, так и для союзников.

В проекте Основ, добавил президент, расширили категорию государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание.

В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию. Владимир Путин

В доктрине также четко зафиксировали условия, при которых Россия может применить ядерное оружие. В частности, указал Путин, это может произойти при получении информации о массированной атаке средствами воздушно космического нападения и пересечения ими государственной границы страны. «Имею в виду самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты», — пояснил российский лидер. Он обратил внимание, что агрессия против России и Белоруссии как члена Союзного государства тоже чревата применением ЯО. В том числе, если противник создаст критическую угрозу суверенитету государства, даже используя обычное оружие.

Фото: Пресс-служба Кремля

Почему совещание по ядерному сдерживанию было публичным Хотя Путин отмечал, что Совбез собрался на плановое мероприятие и проводят Постоянное совещание по ядерному сдерживанию дважды в год, публично оно прошло впервые. Военный эксперт, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов в беседе с 360.ru отметил, что этим глава государства подтвердил: Россия не остановится и не побоится переступить через определенные красные линии вопреки мнению Запада. «Видимо, есть какая-то более серьезная информация о эскалации со стороны Запада. [Возможно], в случае поставок каких-то ракет», — допустил он. Михайлов заметил, что непонятно, насколько далеко киевский режим готов зайти по указке западных стран. Россия же неоднократно намекала, что не оставит серьезную угрозу без ответа.

Главное, что Путин на этом совещании подтвердил: Москва не остановится. Ее ничто не остановит в нанесении ответного и всеобъемлющего удара. Евгений Михайлов военный эксперт

Каким будет подобный удар, добавил собеседник 360.ru, другой вопрос. По его словам, специалисты допускают, что у России есть в том числе высококлассное неядерное оружие, способное разрушать города.

Фото: MOD Russia / Global Look Press

В ответ на какие действия Россия применит ядерное оружие Михайлов заметил, что вряд ли атака со стороны Украины может спровоцировать ядерный ответ России. Даже если ее осуществят, например, при помощи баллистических ракет, например, тех же американских ATACMS. «Скорее всего, масштабный ответ будет в случае атаки со стороны стран НАТО. <…> Со стороны Украины такое возможно вряд ли», — сказал он. Сама Украина, напомнил военный эксперт, передавала США и Великобритании списки целей на территории России для ударов дальнобойными ракетами.

Интересно Изначально главными объектами ВСУ называли российские авиабазы — по ним планировали бить ATACMS с дальним радиусом действия. Потом в списки внесли военные командные пункты, склады с топливом и оружием, а также места сосредоточения войск. В дополнение к снятию ограничений на американские ракеты ВСУ просили разрешение на использование британских Storm Shadow и французских SCALP. Изначально главными объектами ВСУ называли российские авиабазы — по ним планировали бить ATACMS с дальним радиусом действия. Потом в списки внесли военные командные пункты, склады с топливом и оружием, а также места сосредоточения войск. В дополнение к снятию ограничений на американские ракеты ВСУ просили разрешение на использование британских Storm Shadow и французских SCALP.

«Подтверждения тому, что [Украине] поступило такое количество ракет, каким можно ударить по регионам, [обозначенным в списке целей], нет. Думаю, что Путин словно предупреждает Запад, что любые попытки удара по России, в том числе с помощью той же самой Украины, но более масштабно, приведут к ответу и ударам по базам НАТО», — предположил Михайлов. Президент, подчеркнул он, не раз указывал на серьезный ответ при угрозе национальной безопасности и самому существованию России. «Без России мира не будет. И нужно от этого и отталкиваться», — заключил собеседник 360.ru.