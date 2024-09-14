Превратить врага в прах. О чем Медведев намекнул Западу

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев напомнил Западу, что Россия не применяла ядерное оружие, поскольку проявляет терпение. Ответить врагу, по его словам, страна способна и другим способом — использовать средства доставки в неядерном оснащении. На что намекнул Медведев, в беседе с 360.ru предположил военный эксперт Евгений Михайлов.

Разговоры о применении ядерного оружия той или иной стороной ведутся давно. [Президент] Владимир Путин уже заявлял западным партнерам Украины о том, что мир без России существовать не будет и в случае угрозы национальной безопасности страны, уничтожения, Москва ответит максимально возможными средствами . Запад это прекрасно понимает.

Как бы там ни было, сейчас мы действительно проявляем терпение. Видимо, еще не пересекли ту грань, когда Россия применит термоядерное оружие.

Дмитрий Анатольевич как бывший президент России и высокопоставленный чиновник наверняка обладает, в силу особого доступа к секретным документам, информацией о тех или иных видах нового вооружения — и неядерного [тоже].

И когда он говорит, что у Москвы закончится терпение, — да, оно может закончиться, когда будут удары по старым территориям России: Ростову-на-Дону, Воронежу, Москве и так далее. Если американцы и британцы дадут на них добро.

Россия, конечно, ответит жестко. Вопрос в другом: будет ли это термоядерное оружие или иное. Нужно понимать, что у нас есть термоядерное стратегическое оружие, там различные способы доставки, но есть и другие виды вооружения, о которых мало кто говорит, — плазменное, сейсмическое.

[Устроить] землетрясение на территории Киева с помощью какого-то удара, в результате чего, допустим, город станет прахом, но без ущерба для других стран, — такие варианты у нас есть. Об этом сначала писали фантасты, а потом и ученые говорили, что подобное вполне возможно.

Медведев всегда говорит громко. Он у нас — главный ястреб фактически. Но в случае большой опасности мы используем все виды вооружения, хотя прекрасно понимаем, что применение термоядерного и стратегического оружия — это последний шанс.

Весь мир фактически вымрет. Уже есть карты и прогнозы, что минимум пять миллиардов населения умрут. И в основном это Европа, Китай и США. Я думаю, на это никто не пойдет — элиты все-таки не совсем бездумные.

Но для нанесения удара, на который намекает Дмитрий Анатольевич, другие виды вооружения у нас есть. Уверен, что у нас есть определенные виды плазменного оружия, тектонического, сейсмического и другого. Просто на данном этапе его не задействовали.

Это тоже оружие последнего шанса, но не такое катастрофичное, как термоядерное. Думаю, что [Медведев] намекает на применение именно такого оружия