Путин назвал основание для ядерного ответа России

Россия применит ядерное оружие только в том случае, если возникнет критическая угроза ее суверенитету. Президент Владимир Путин в ходе заседания Совбеза заметил, что речь в том числе идет и об атаках обычным вооружением.

«Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы», — отметил глава государства, говоря об обновленной Ядерной доктрине.

Путин уточнил, что имеет в виду самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты и беспилотники, а также гиперзвуковые и другие летательные аппараты.

Он также обратил внимание, что Россия оставила за собой право на применение ядерного оружия в случае агрессии против нее и Белоруссии как члена Союзного государства. Все эти вопросы, подчеркнул президент, с белорусской стороной согласовали.

«В том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу нашему суверенитету», — заключил он.