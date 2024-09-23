«Ракеты и еще больше авиации». С какими просьбами Украина выйдет на ГА ООН

Неделя высокого уровня станет ключевым событием Генассамблеи ООН. На ней президент Украины Владимир Зеленский может представить свой план «победы» над Россией. Военный эксперт Василий Дандыкин на стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко высказал предположение о том, что именно киевский режим будет просить у западных союзников.

Он обратил внимание на тот факт, что Запад, и прежде всего США, планирует посвятить практически всю ГА ООН украинскому вопросу. К этому склоняют и государства, которые придерживаются нейтралитета, и союзников России.

«Конечно, Зеленский будет просить разрешение на удары вглубь России, ракеты и еще больше авиации. <…> Ракеты — это прежде всего американские ATACMS, которыми стреляли по Крыму и Севастополю, Storm Shadow и Sculp. Особая надежда у них — склонить [Олафа] Шольца, чтобы он отдал Taurus», — заметил собеседник 360.ru.

Дандыкин напомнил, что речь идет о снарядах с дальностью порядка 500 километров, которые могут нести самолеты F-16, Mirage 2000 и шведские Gripen.