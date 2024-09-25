Путин представил новую версию ядерной доктрины России

В новую версию ядерной доктрины России внесли государства и военные союзы, в отношении которых приняты меры сдерживания. Об этом на открытии заседания Совета безопасности заявил президент Владимир Путин.

«Расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых используется ядерное сдерживание. Дополнен список военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия по ядерному сдерживанию», — перечислил глава государства.

Путин подчеркнул, что в новой редакции документа теперь любая агрессия со стороны неядерного государства, но при поддержке или участии страны с ядерным оружием Россия посчитает совместным нападением.

Президент добавил, что ядерная триада сохранила статус главной гарантии безопасности государства и граждан, а также инструмента поддержания стратегического паритета и баланса сил в мире.

Но с учетом появления новых источников военных угроз и рисков для России и ее союзников доктрина потребовала пересмотра.

«Важно прогнозировать развитие ситуации и соответственно адаптировать положения документа стратегического планирования к нынешним реалиям», — пояснил внесенные изменения Путин.

О том, что доктрина по использованию Россией ядерного оружия находится на стадии пересмотра, в конце августа говорил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он отметил, что о проводимой работе российскими специалистами хорошо знают американские политики.