Украина передала США и Великобритании списки целей на территории России для ударов дальнобойными ракетами для снятия ограничений. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Reuters .

Собеседники издания подчеркнули, что изначально главными объектами ВСУ называли российские авиабазы, по которым планировали бить ракетами дальнего радиуса действия ATACMS. Таким способом они хотели прекратить удары планирующими авиабомбами по своей территории.

Пентагон предупредил, что большая часть российских самолетов находится на аэродромах на расстоянии более 300 километров, что превышает дальность полета ракет.

В качестве новых целей Украина заявила российские военные командные пункты, склады с топливом и оружием, а также места сосредоточения войск. В дополнение к снятию ограничений на американские ракеты ВСУ попросили разрешение на использование британских Storm Shadow и французских SCALP.

По словам источников, Великобритании требуется разрешение США, так как в их вооружении часть деталей американские. Франции же согласовывать это с другими странами не придется.

Требования Украины в США посчитали неважными, так как уже сейчас ВСУ при помощи беспилотников наносят значительные удары по российской территории. Кроме того, американские чиновники указали, что украинская армия, сосредоточив все внимание на нанесении дальних атак, не делает ничего для предотвращения потери Покровска (Красноармейска), который стратегически важен.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков ранее заявил, что США и Великобритания не учли силы ответа России на обстрелы своей территории дальнобойным вооружением. Он подчеркнул, что реакция окажется такой, «чтобы мало не показалось».