Направление против России настроений в странах Европы во многом инициировано США. Министры иностранных дел уже начали вести себя как руководители оборонных ведомств, будто настоящие ястребы. Но государство сделает все, чтобы защитить свои интересы. Об этом в беседе с журналистом Павлом Зарубиным заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он добавил, что Евросоюз, действуя под влиянием США, вредит сам себе. Последствия такого поведения ЕС осознает уже в ближайшей перспективе.

«Ведомые США европейские страны в конфронтационном экстазе отыгрывают роль во всей этой истории в ущерб своим интересам и кошелькам своих налогоплательщиков. Все это будет иметь для них огромные последствия», — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что Россия, в свою очередь, подготовит ответ всем своим противникам, но он станет не таким, «чтобы им мало не показалось», а эффективным — какого требуют интересы страны.

«Они заигрываются, но, зная решительность нашего президента, наш потенциал, который оказался больше, чем мы предполагали, у меня нет сомнений, что будет сделано все для защиты наших интересов», — подчеркнул Песков.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что ему неизвестна цель западных политиков, которые проспонсировали атаку украинских боевиков на Курскую область. Глава внешнеполитического ведомства пояснил, что у европейских и американских коллег настолько «изощренные мозги», что они все выворачивают на свой манер.